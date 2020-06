Michael Wendler vor OP wie „der hässlichste Mensch“ - Laura in Angst um sein Leben

Michael Wendler hat es getan: Der Schlagersänger hat sich unters Messer gelegt. Auf Instagram zeigt der Wendler jetzt das Ergebnis seiner Beauty-OP.

Schlagersänger Michael Wendler hat kurz nach seiner Verlobung mit Laura Müller ein Foto aus dem Krankenhaus gepostet.

gepostet. Darauf zu sehen: Ein sichtlich mitgenommener Wendler - und das kurz vor seiner Hochzeit.

Schnell wird klar: Der Wendler hat sich an der Nase operieren lassen.

Jetzt tauchen die schrecklichen OP-Szenen in seiner Reality-Show auf.

Update vom 4. Juni 2020: Dass Schlager-Star Michael Wendler eine neue Nase im Gesicht trägt, das sollte inzwischen gemeinhin bekannt sein. Welche dramatischen Szenen sich bei der Verschönerung des Zinkens im Operationssaal allerdings genau abspielten, konnte man unlängst in der dritten Folge seiner Reality-Show „Laura und der Wendler - jetzt wird geheiratet“ miterleben. Noch dazu kam ein überraschendes Detail ans Licht.

Der Grund für die OP war laut Wendler nicht nur optischer Natur. Er diagnostizierte sich eigenständig eine verengte Nasenscheidewand, wegen der er schlecht Luft bekäme und nasal spreche. Dieses Problem müsse natürlich beseitigt werden. Seine Verlobte Laura Müller fungiere zudem bereits ab und an als Assistentin, die ihm die Nase anhebt, damit er wieder atmen könne. Dann findet er noch kritische Beschreibungen für das Äußere seines Riechorgans. Seine Nase sei erstens zu groß, zweitens würde sie wie „ein Beutel“ nach unten hängen und drittens führe alles in allem dazu, dass er sich „wie der hässlichste Mensch der Welt“ fühle.

Michael Wendler: Schreckliche Szenen von Nasen-OP - Schlager-Star fühlt sich pottenhässlich

Gründe genug also, um sich unters Messer zu legen, nachdem auch der Arzt den ein oder anderen Funktions- und Schönheitsmakel bestätigt hatte. Kurz bevor es dann mit dem Schnippeln losgehen sollte, gab es noch eine Drama-Szene mit Laura. „Wenn Du nicht mehr aufwachst, dann werde ich aggressiv. Schatzi, Du musst wieder aufwachen“, flehte sie Wendler an. Und dann legte der Arzt auch schon los.

Dabei stieß er auf ein Detail, das ihm der Schlagerstar wohl in der Vorbesprechung vorenthalten hatte: Er fand Anzeichen dafür, dass Wendler sich in der Nasenregion schon einmal operieren ließ. Diese vermutlichen Voroperationen riefen ein paar Komplikationen hervor, weshalb keine eigene Wendlerische Haut für die Nasenverschönerung verwendet werden konnte. Deshalb ging der Arzt dann einen außerplanmäßigen Schritt: „Wir nehmen jetzt die Muskulatur einer Leiche“. Doch das war noch nicht alles: Um den Zinken zu begradigen, musste er auch noch Wendlers Kiefer brechen.

Michael Wendler: Neues Gesicht nach Schönheits-OP - Erstes Foto aufgetaucht

Update vom 1. Mai 2020: Vor einer Woche postete Michael Wendler ein Foto aus dem Krankenhaus, auf dem der Schlagersänger ziemlich schlimm zugerichtet aussah. Doch der 47-Jährige gab sofort Entwarnung: Er hatte nicht etwa einen Unfall, sondern hat sich wegen Atemproblemen unters Messer gelegt - und im selben Aufwasch seine Nase gleich ein bisschen verschönern lassen (siehe unsere Meldung unten).

Michael Wendler präsentiert nach Nasen-OP seinen neuen Look

Jetzt zeigte Michael Wendler das Ergebnis des Beauty-Eingriffs. In seiner Instagram-Story postete der Wendler ein Video, in dem er stolz seine neue Nase von der Seite und von vorne filmt. Ihm scheint das Ergebnis zu gefallen, er schreibt dazu: „Neue Nase, neues Glück“ und bedankt sich bei seinem Chirurgen.

+ Michael Wendler zeigt stolz das Ergebnis seiner Nasen-OP. © Screenshot Instagram/wendler.michael

Zum Vergleich: So sah Michael Wendler - hier an der Seite seiner Verlobten Laura Müller - vor der Nasen-OP aus. Dabei fällt auf, dann die Wendler-Nase tatsächlich nach der OP ein bisschen kürzer und grader aussieht.

Michaels Freundin Laura hat dagegen gerade weniger Grund zur Freude, denn sie schied bei „Let's Dance" aus - sehr zum Missfallen einiger Fans.

Erstmeldung vom 23. April 2020:

Michael Wendler wendet sich aus dem Krankenhaus an seine Fans

Eine Schiene auf der Nase, ein Krankenhaus-Zimmer im Hintergrund, ein Watte-Pad, das die Blutung stillt: Das Foto, das Schlagersänger Michael Wendler am Donnerstag in seiner Instagram-Story gepostet hat, sieht erschreckend aus. Die Augen des Sängers sehen klein und mitgenommen aus, müde blickt er in die Kamera.

Kurz vor Hochzeit mit Laura Müller: Michael Wendler im Krankenhaus

Und das so kurz vor seiner Hochzeit! Denn der 47-Jährige hat sich gerade erst mit seiner Freundin, „Let's Dance"-Teilnehmerin Laura Müller (19), verlobt, wie er ebenfalls auf Instagram verkündet hatte. Das Paar wird noch dieses Jahr in einer TV-Hochzeit, die von RTL, Vox und TVNow begleitet wird, heiraten.

Michael Wendler unterzog sich Nasen-OP

Doch das Foto hat zum Glück einen recht harmlosen Hintergrund: In seiner Instagram-Story schrieb der Wendler zu dem Bild: „Noch ein Versuch. Aber jetzt: Mir geht's gut nach meiner Nasen-Op".

Und der Wendler wäre nicht der Wendler, wenn nicht auch am Krankenbett ein Kamera-Team dabei gewesen wäre. Im RTL-Interview verriet der Wendler im Krankenhaus den Grund für seine Operation: „Ich bekomme seit einiger Zeit schwer Luft und das wird korrigiert.“

+ Michael Wendler hatte eine Nasenoperation. © Screenshot Instagram/wendler.michael

Nicht nur das: Michael Wendler nutzte die Chance und ließ auch an seiner Nase gleich einen Beauty-Eingriff vornehmen, wie er gegenüber RTL erzählte: „Die Nase wird noch ein bisschen verschönt. Was dabei rauskommt - wird man dann sehen. Ich bin sehr gespannt.“

Ex-Erzfeind Oliver Pocher kann sich Kommentar nicht verkneifen

Oliver Pocher, mit dem sich Michael Wendler in den letzten Wochen einen Streit lieferte, der sogar in einem TV-Duell endete, sandte sofort Genesungswünsche an Michael Wendler. Doch der Comedian konnte sich einen Seitenhieb nicht verkneifen: „An der Nase eines Mannes ... Gute Besserung!“ und fügte ein Auberginen-Emoji bei. Michael Wendler nahm ihm den Witz nicht böse und bedankte sich freundlich. Scheint, als würde sich eine echte Freundschaft zwischen den beiden Ex-Erzfeinden entwickeln!

Oliver Pocher schickte Genesungswünsche der besonderen Art. In der neunten Folge von „Let's Dance" ist Laura Müller aus der Show ausgeschieden.Doch Michael Wendler schien sich darüber zu freuen.

