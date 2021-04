Michael Wendler: Ex-Manager enthüllt krasse Details über sein Leben in den USA

Einsam und allein

Seit sich Michael Wendler als Corona-Skeptiker geoutet hat, lebt er zurückgezogen mit Frau Laura in Florida. Sein Ex-Manager hat jetzt verraten, wie einsam das neue Leben des Wendlers wirklich ist.

NRW/Florida - Für Schlagerstar Michael Wendler (48) und Ehefrau Laura Müller (20) ging es im vergangenen Jahr steil bergab: Statt durch zahlreiche TV-Shows in Deutschland tingelt das Ehepaar derzeit maximal durch die Restaurants von Cape Coral (Florida). Ex-Manager Markus Krampe (44) hat jetzt einen Einblick in das neue Leben der Wendlers gegeben - und enthüllt schockierende Zustände. RUHR24.de* weiß mehr.

Sänger Michael Wendler Geboren 22. Juni 1972 (Alter 48 Jahre), in Dinslaken Ehepartnerin Laura Müller (verh. seit 2020), Claudia Norberg (verh. 2009–2020) Titel Egal (2017), Wenn alle Stricke reißen (2005), Sie liebt den DJ (2004), und mehr

Michael Wendler: Sänger kommuniziert nach Instagram-Aus nur noch über Telegram

Um Michael Wendler ist es still geworden: Statt mit neuer Musik oder weiteren TV-Engagements machte der gefallene Sänger in den vergangenen Monaten nur noch mit Schwurbel-Behauptungen über die Corona-Pandemie von sich reden. Nachdem Instagram dann vor wenigen Wochen auch noch den Wendler-Kanal gesperrt* hat, meldet sich der Sänger inzwischen nur noch vor Gleichgesinnten auf Telegram zu Wort.

Doch wie geht es dem Wendler und Ehefrau Laura Müller derzeit - so abseits vom Rampenlicht in Florida? Ex-Manager Markus Krampe hat in einer neuen Folge des Podcasts „Fresh oder Trash“ einen Einblick in das neue Leben des Wendlers gegeben - und dabei enthüllt, wie alleine der Schlagersänger und Ehefrau Laura derzeit wirklich sind.

Michael Wendler und Laura Müller: Nach Corona-Skandal und DSDS-Aus leben sie einsam in den USA

Das neue Leben des Wendlers in den USA ist offenbar vor allem eins: einsam und zurückgezogen. Abgesehen von Ehefrau Laura Müller und Wendler-Tochter Adeline Norberg, um die es derzeit Gerüchte um einen Umzug* nach Los Angeles gibt, soll der Sänger kein Umfeld und keine sozialen Kontakte mehr haben.

„Es gibt kein Umfeld, keine Familie, keine Freunde“, verrät der Ex-Wendler-Manager im Podcast. Die Zeit würde sich der Wendler beinahe ausschließlich mit Ehefrau Laura alleine vertreiben: „Die machen alles zusammen, die gehen zusammen essen, die fahren zusammen Boot, die fahren zusammen Motorrad, die gehen spazieren“, behauptet Markus Krampe.

Michael Wendler: Ex-Manager Markus Krampe enthüllt Details über neues Leben mit Laura in Florida

Schon im vergangenen Jahr hatte der Künstler-Manager erklärt, dass Michael Wendler und Laura Müller nur wenige Bekanntschaften in Florida hätten - ehemalige Freunde habe der Wendler über die Jahre alle vergrault: „Sobald er Geschäfte mit denen gemacht hat, waren sie danach keine Freunde mehr. Da gibt es eine ellenlange Liste. Der Einzige, auf den er jemals gehört hat oder von dem er Ratschläge angenommen hat, war ich“, berichtet Markus Krampe.

Schlussendlich sei jedoch auch der Künstlerberater nicht mehr an seinen Schützling herangekommen - dieser hatte sich im vergangenen Jahr immer weiter in Corona-Verschwörungstheorien verstrickt und nicht mehr mit sich reden lassen.

Michael Wendler/Laura Müller: Einsamkeit in Florida als Grund für Corona-Wahnsinn auf Telegram?

Bereits im Herbst 2020 hatte Markus Krampe aber auch enthüllt, dass das fehlende soziale Umfeld des Wendlers auch ein Grund für seinen plötzlichen Corona-Sinneswandel sein könnte (mehr Artikel über NRW-Promis* auf RUHR24.de).

Denn: Abgesehen von Frau Laura Müller (20) und Tochter Adeline Norberg (19) habe der Wendler im vergangenen Jahr niemanden zum Reden gehabt und niemanden, der ihm eine andere Sichtweise habe bieten können, so Markus Krampe im Oktober 2020 im Frühstücksfernsehen. „Die leben in einer Blase. Es gibt kein großes Umfeld“, berichtete der Künstlermanager bereits damals.

Ob und wie lange der letzte verbliebene soziale Kontakt des Wendlers, Laura Müller, noch zu ihm stehen wird, bleibt abzuwarten. Zuletzt trotze die ehemalige Influencerin den immer wieder aufkommenden Trennungsgerüchten stets mit überschwänglichen Liebesbekundungen auf Instagram. *RUHR24.de ist Teil des Redaktionsnetzwerks von IPPEN.MEDIA