Michael Wendler nicht nur mit Laura Müller verheiratet? Weggefährte stellt heftige Behauptung auf

+ © Rolf Vennenbernd/dpa Michael Wendler und Laura Müller haben im Juni 2020 in Florida (USA) geheiratet. © Rolf Vennenbernd/dpa

Ist Michael Wendler derzeit nicht nur mit Laura Müller verheiratet? Das behauptet jetzt zumindest sein ehemaliger Weggefährte Timo Berger. Was dahinter steckt.

NRW - Die Fehde zwischen Michael Wendler (48) und seinem Ex-Hochzeitsplaner Timo Berger* geht in die nächste Runde: Wie das OK! Magazin berichtet, soll der Reisemanager neue Vorwürfe gegen den Schlagersänger geäußert haben – und die haben es in sich. Demnach soll Michael Wendler nämlich rechtlich gesehen nicht nur mit seiner Laura Müller (20) verheiratet sein. RUHR24.de* berichtet, was dahinter steckt.

Sänger Michael Wendler Geboren 22. Juni 1972 (Alter 48 Jahre), Dinslaken Ehepartnerin Laura Müller (verh. seit 2020), Claudia Norberg (verh. 2009–2020) Titel Egal (2017), Wenn alle Stricke reißen (2005), Sie liebt den DJ (2004)

Michael Wendler: Hochzeit mit Laura Müller erfolgte kurz nach Scheidung von Claudia Norberg

Die plötzliche Hochzeit von Michael Wendler und Laura Müller im vergangenen Juni sorgte für Aufsehen: Nicht nur, weil das Paar seine Liebe damals medienwirksam bei RTL vermarkten ließ und zudem eine TV-Hochzeit plante, sondern auch weil die Ehe zwischen Michael Wendler und Ex-Frau Claudia Norberg (50) erst in letzter Minute offiziell geschieden* wurde.

Die Scheidung des ehemaligen Traumpaares war zwar bereits seit Februar 2019 eingereicht, zog sich jedoch aufgrund von fehlenden Unterschriften eines Richters über ein Jahr hin (mehr Artikel über NRW-Promis* auf RUHR24).

Im Mai 2020 verkündete Michael Wendler dann in seiner Instagram-Story stolz: „Pressemitteilung - Endlich geschieden! Das Scheidungsgericht in den USA hat am 13. Mai 2020 die Ehe zwischen mir und meiner Ex geschieden!“ Nur knapp fünf Wochen später trat der Sänger dann mit Laura Müller vor den Traualtar.

Michael Wendler doppelt mit Laura und Claudia verheiratet? Timo Berger hat irre Behauptung

Laut Timo Berger soll die Scheidung von Claudia Norberg damals jedoch überhaupt nicht rechtskräftig gewesen sein. „Was die amerikanischen Behörden interessiert hat, war der Umstand, dass die Scheidung mit Claudia nicht ausgetragen ist. Und da kommen wir nicht an die Papiere dran, um das zu beweisen. Ich weiß aber, dass es so ist“, soll Timo Berger laut OK! vor Kurzem auf Instagram berichtet haben.

Brisant: Auch Claudia Norberg zeigte sich nach der Scheidungs-Verkündung des Wendlers im Mai 2020 zunächst überrascht: „Ich habe meine Scheidungsanwältin jetzt dazu angeschrieben. Ich habe noch keine Information dazu vorliegen“, sagte sie damals der Bild.

+ Michael Wendler und Claudia Norberg waren fast 30 Jahre lang ein Paar. © Daniel Reinhardt/dpa

Michael Wendler: Ist er mit Claudia Norberg und Laura Müller verheiratet?

Aber wäre es nach amerikanischem Recht überhaupt möglich, dass Michael Wendler seine Laura Müller bereits geheiratet haben könnte, ohne vorher wirklich offiziell geschieden gewesen zu sein? Eine Antwort liefert eine Infobroschüre des Bundesverwaltungsamts über Hochzeiten von deutschen Staatsbürgern in Florida.

In der Infobroschüre sind die Unterlagen aufgelistet, die heiratswillige Deutsche bei einer Eheschließung im US-Bundesstaat Florida vorweisen müssen. Unter anderem ist ein gültiger Reisepass und die Geburtsurkunde aufgeführt, aber auch - im Falle einer Vorehe - Informationen über die vorangegangene Scheidung.

Dazu lässt sich diese Angabe finden: „Im Falle einer Vorehe muss das genaue Datum der Beendigung der Ehe angegeben werden. (...) Die Angaben sind schriftlich sowie an Eides statt zu versichern. Lediglich für den Fall, dass die Heiratserlaubnis (Marriage License) binnen 30 Tagen nach Beendigung der früheren Ehe beantragt wird, bedarf es zusätzlich der Vorlage eines amtlich übersetzten Scheidungsurteils bzw. einer Sterbeurkunde.“

Michael Wendler/Laura Müller: Bei Hochzeit in Florida noch gar nicht von Ex-Frau Claudia geschieden?

Bedeutet: Theoretisch kann es möglich sein, in den USA noch einmal zu heiraten - ohne vorher rechtskräftig geschieden worden zu sein. Laut dem Bundesverwaltungsamt muss eine Bestätigung des offiziellen Scheidungsurteils nämlich nur vorgelegt werden, wenn die sogenannte Marriage License innerhalb von 30 Tagen nach Beendigung der früheren Ehe beantragt wird.

Michael Wendler und Laura Müller haben jedoch erst am 19. Juni 2020 geheiratet, die Scheidung von Claudia Norberg soll hingegen bereits am 13. Mai 2020 über die Bühne gegangen sein.

Video: Michael Wendler: Verkauf der Villa wegen Claudia Norberg?

Laura Müller und Michael Wendler: Keine Reaktion auf Vorwürfe von Timo Berger

Sollte der Schlagersänger bei seiner Eheschließung mit Laura Müller tatsächlich eine unwahre eidesstattlichen Versicherung abgegeben haben, könnte das zumindest nach deutschem Recht Konsequenzen nach sich ziehen. Laut § 156 Strafgesetzbuch (StGB) droht in Deutschland in diesem Fall eine Geldstrafe oder bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe.

Ob Timo Berger mit seinen Anschuldigungen gegen den Wendler aber überhaupt Recht hat - oder ob der Sänger auch auf diese Behauptung eine passende Erklärung liefern kann, wird sich zeigen. Der Schlagersänger hat bislang nicht auf die Vorwürfe reagiert. *RUHR24 ist Teil des Redaktionsnetzwerks von IPPEN.MEDIA