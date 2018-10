Ärztin entsetzt über Micaela Schäfers dritte Brust

Micaela Schäfer legt einen drauf - sie will eine dritte Brust. Nun hat sich eine Berliner Schönheits-Chirurgin zu den eigenwilligen Plänen entsetzt zu Wort gemeldet.

Update vom 30. Oktober 2018:

Zu Micaela Schäfers Plänen, sich eine dritte Brust operieren zu lassen, hat sich jetzt auch die Berliner Schönheits-Chirurgin Dr. Alexandra Buschmann zu Wort gemeldet. In einem Interview mit der Boulevardseite Promiflash zeigte sich Buschmann verständnislos und entsetzt. „Wozu? Es sieht ja nicht gut aus, verbessert ihre Silhouette nicht und ist vielleicht was fürs Foto, aber da kann man auch etwas ankleben oder so", wird die Ärztin dort zitiert.

Micaela Schäfer hat sogar schon einen Namen für ihre dritte Brust

Update vom 17. Oktober 2018: Die dritte Brust von Micaela Schäfer nimmt konkrete Formen an - zumindest in Micaela Schäfers Kopf. Ihr neues Körperteil hat jetzt zumindest schon einmal einen Namen. „Na, ich sage manchmal Titty und Micky und vielleicht ist das dann Vicky, mal gucken“, sagte Schäfer zu Promiflash.

Sie meint es nach wie vor ernst: „Mir gefällt es und das meine ich wirklich todernst. Und wenn es keine Risiken gibt – keine schwerwiegenden – werde ich den Versuch auch starten.“

Micaela Schäfer will dritte Brust - So kommentiert Olivia Jones die Idee

Update vom 15. Oktober 2018: Micaela Schäfer (Hammer! TV-Star Micaela Schäfer bekommt Rolle für Kino-Film, wie extratipp.com* berichtet) verwunderte zuletzt nicht nur ihre Fans mit der Idee, sich eine dritte Brust operieren zu lassen. Jetzt, nachdem sich offenbar ihr brasilianischer Chirurg zu der OP bereit erklärt haben soll, äußert sich auch Drag-Queen Olivia Jones zu Schäfers Plänen. „Man könnte die doch hinten dran machen, dann haben die Männer beim Tanzen hinten noch was zum Fummeln. Das wär' auch nicht schlecht“, so der Transvestit gegenüber promiflash.de.

+ Micaela Schäfer zeigt sich hier beim P1 Sommerfest wie immer sexy. © dpa / Felix Hörhager

Update vom 14. Oktober 2018: Micaela Schäfer und ihr Felix haben sich vor zwei Monaten getrennt. Aber wohl nie so richtig, wie sie jetzt Tag24 verriet. „Im Moment ist es zwischen Felix und mir so, dass wir eine On-Off-Beziehung haben. Er ist natürlich in Österreich, ich bin in Deutschland. Er hat viel zu tun, ich habe viel zu tun, deswegen vergessen wir manchmal, dass wir nicht zusammen sind.“

Insgeheim hofft sie aber womöglich auf ein Liebes-Comeback. „Er soll einfach sagen: ‚Ich will dich!‘ und dann sag ich: ‚Ich dich auch!‘ Dann sind wir wieder zusammen. Manchmal ist das ganz simpel. Die Menschen sind ja immer so kompliziert und dann wird es auch kompliziert.“

Zwei Brüste reichen Micaela Schäfer nicht - News vom 5. Oktober 2018

Berlin - Unglaublich aber wahr: Das Micaela Schäfer möchte sich eine dritte Brust anoperieren lassen. Das Erotikmodel hatte bereits in der Vergangenheit mit außergewöhnlichen Beauty-OPs wie einem künstlichen Sixpack für Aufsehen gesorgt. Sich jedoch eine dritte Brust machen zu lassen, scheint doch etwas extrem.

Micaela Schäfer: Der Wunsch nach einer dritten Brust ist nichts Neues

Vor ziemlich genau einem Jahr posierte die Berlinerin bereits mit einer dritten Brust. Damals war der zusätzliche Nippel aber nur ein Kostüm zu Halloween. Für Schäfer war die Aktion jedoch ganz und gar nicht gruselig - bereits zu dieser Zeit äußerte sie den Wunsch nach einer dritten Brust.

„Das ist kein Scherz, kein PR-Gag. Wenn ich schon daran denke, kommen mir fast die Tränen. Das ist dann so, als wenn ich mein Baby hätte“, sagte Schäfer. Ihr Problem bis heute: niemand will sie operieren. Natürlich könne sie in die USA gehen, sagt die 34-Jährige, dort würden die Ärzte ja über Leichen gehen. Sie möchte ihren größten Wunsch aber höchst professionell realisieren lassen. Deswegen bittet sie jetzt in einem Videoclip deutsche Ärzte, sich bei ihr zu melden.

Michaela Schäfer ist Stammgast beim Beauty-Doc

Das Vorhaben rund um eine dritte Brust kann bei Schäfers Liste der Schöhnheits-OPs kaum überraschen: Mit 15 ließ sie sich ihre Nase korrigieren, drei Jahre später folgte die erste Brustvergrößerung. 2006 nahm sie bei der Castingshow Germany´s Next Topmodel teil, 2012 beim Dschungelcamp. In der Zwischenzeit: Fettabsaugungen, Hervorheben der Wangenknochen, Po-Vergrößerung. Den Vogel schoss sie wohl 2016 ab, als sie sich Brustwarzen in Herzchenform tättowieren ließ.

Ob sie sich nun ihren Traum einer dritten Brust wirklich realisieren kann, steht noch in den Sternen. Ihre letzte Beauty-OP wird es aber vermutlich nicht werden.

