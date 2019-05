Meghans Baby: Nachwuchs überfällig? Palast-Insider beruhigt die Untertanen

Seit Wochen ist Großbritannien im Baby-Fieber, wann werden Herzogin Meghan und Prinz Harry Eltern? Eigentlich sollte das Baby längst da sein ...

Update vom 4. Mai 2019, 14.10 Uhr: Immer noch nichts Neues vom royalen Baby. Laut einem mit Meghan befreundeten Insider von harpersbazaar.com geht es Meghan - trotz mittlerweile längst überfälligem Geburtstermin - gut. Die werdende Mutter befindet sich scheinbar gemeinsam mit Prinz Harry und ihrer Mutter im neuen Zuhause in Frogmore Cottage. Der königliche Insider erklärt weiter: „Meghan und Harry befinden sich im Moment in ihrer eigenen Blase.“ Er kann allerdings alle Fans beruhigen: „Meg ist umgeben von den wichtigsten Menschen in ihrem Leben ... sie ist entspannt.“

Herzogin Meghan: Ist das Royal-Baby schon da? Prinz Harry sagt kurzfristig Reise ab

21.42 Uhr: Was hat nun das wieder zu bedeuten? Prinz Harry hat seine Reise nach Amsterdam am kommenden Mittwoch abgesagt. Der Buckingham-Palast wollte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Freitag aber nicht mitteilen, ob die Absage in Zusammenhang mit der Geburt des ersten Kindes von Harry und Meghan steht. Die Royals halten sich mit dem Termin bedeckt. Meghan hatte Fans aber vor Monaten einmal gesagt, dass ihr Kind Ende April oder Anfang Mai auf die Welt kommen könnte.

An einer Reise nach Den Haag am kommenden Donnerstag hält Harry bislang aber fest. Dort will er für die Invictus Games, eine von ihm ins Leben gerufene Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldaten, werben. Der Wettbewerb findet vom 9. bis 16. Mai 2020 in Den Haag statt.

Konkreter Hinweis auf Geburt - ist das Royal-Baby doch schon auf der Welt?

15.34 Uhr: Ist das Baby tatsächlich schon da? Die Hinweise auf eine Geburt des Royal-Baby verdichten sich! Geht es nach einem großen britischen Wettanbieter, ist das achte Urenkelkind der Queen bereits auf der Welt. Der Anbieter Paddy Power nimmt seit Donnerstagabend keine Wetten mehr zum Zeitpunkt der Geburt von Meghans und Harrys erstem Kind an. Damit reagiere das Unternehmen auf einen "riesigen Anstieg von Wetteinsätzen (...), was für uns darauf hindeutet, dass irgendjemand etwas weiß", erklärte Paddy Power. "Dies, zusammengenommen mit den Gerüchten und Spekulationen, hat uns überzeugt, dass die royale Geburt schon stattgefunden hat."

Vor knapp einem Monat hatten Harry und Meghan erklärt, dass sie die mit Spannung erwartete Geburt ihres ersten Kindes anders, als bislang bei den Royals üblich, nicht sofort öffentlich verkünden wollen. Das Paar werde die gute Nachricht "teilen, sobald sie sie im Privaten und in der Familie gefeiert haben", hieß es in einer Erklärung des Palastes.

Video: Eine heimliche Geburt bei Meghan?

Herzogin Meghan: Ihr Vater sorgt mit Baby-Äußerung für Entsetzen

Update vom 3. Mai 2019, 12.53 Uhr: Die halbe Welt fiebert gemeinsam mit Herzogin Meghan und Prinz Harry auf die Geburt des kleinen Royal-Babys hin. Doch ein Mann scheint dem jungen Paar das Glück nicht zu gönnen. Paparazzi trafen im mexikanischen Rosarito auf den Vater der ehemaligen Schauspielerin. Auf die Frage der Fotografen, ob sich Thomas Markle auch auf die Geburt seines Enkelkindes freue, entgegnete der 74-Jährige: „Sehe ich so aus, als würde ich mich freuen?“ Von der kurzen Unterhaltung berichtet auch die englische Zeitung Express.

Das Verhältnis zwischen der schönen Herzogin und ihrem Vater ist seit einiger Zeit angespannt. Der 74-Jährige äußerte sich oft in der Öffentlichkeit, veröffentlichte auch einen privaten Brief von Meghan Markle. Ob die Frau von Prinz Harry aktuell wieder in Kontakt mit ihrem Vater steht, ist nicht bekannt.

Meghan im Baby-Fieber: Palast gibt jetzt brisanten, offiziellen Termin bekannt

London - Obwohl Prinzessin Charlotte am Donnerstag ihren vierten Geburtstag feiert und die britische Königsfamilie im Party-Fieber sein dürfte, blickt die ganze Welt auf Frogmore Cottage.

Meghan-Baby: Herzogin erwartet ihr erstes Kind - Palast sorgt mit Termin von Prinz Harry für Spekulationen

Dort wartet Herzogin Meghan auf die Geburt ihres ersten Kindes, seit Wochen wurde die 37-Jährige nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. Nun gab der Palast einen offiziellen Termin bekannt, der das Datum um die anstehende Geburt konkretisieren könnte - mindestens aber die Spekulationen anheizt.

Während der ungefähre Geburtstermin bislang auf Ende April bis Anfang Mai geschätzt wurde, bestätigte der Palast nun eine Auslandsreise von Prinz Harry. Demnach wird der kleine Bruder von Thronfolger Prinz William am 8. und 9. Mai für Termine in die Niederlande reisen.

Meghan-Baby bereits auf der Welt?

Diese Bekanntgabe dürfte ein eindeutiges Zeichen für die Geburt des Royal-Babys sein, wird der schon bald frisch gebackene Vater bei der Geburt seines Sprösslings doch vermutlich dabei sein wollen. Ist Baby-Sussex, wie viele Fans das Neugeborene schon jetzt nennen, etwa schon auf der Welt? Oder wird die Geburt des noch namenlosen Babys in den kommenden Tagen in die Wege geleitet?

Es bleibt spannend. Lang dürfte es jedoch nicht mehr dauern, bis das Geheimnis um das Royal-Baby gelüftet wird.

Mehr zum Meghan-Baby lesen Sie auch hier:

Übrigens: Obwohl momentan zunächst die Geburt des ersten Babys erwartet wird, warnt eine Expertin die Herzogin jetzt bereits schon vor einer zweiten Schwangerschaft.

Video: Meghan und Harry entfolgen William und Kate auf Instagram