Meghan Markle und Prinz Harry: Wird Royal-Baby etwa nach Zeugungsort benannt?

Ganz Großbritannien fiebert der Geburt des nächsten Royals entgegen. Einige wollen nun herausgefunden haben, wie der königliche Nachwuchs heißen wird.

London - Bald ist es so weit: Meghan Markle und Prinz Harry erwarten ihr erstes Kind. Dabei kann es sich nur noch um wenige Wochen, vielleicht sogar Tage handeln. Der nächste königliche Nachwuchs versetzt das britische Königshaus und mit ihm die gesamte Nation schon jetzt in einen Ausnahmezustand. Doch wie es die königliche Tradition verlangt, wird weder der Geburtstermin, noch der Name des Kindes vor der Geburt bekannt gegeben.

So schließen, wie auch schon bei Kate Middletons und Prinz Williams drei Kindern, die Briten fleißig Wetten auf einen möglichen Namen des royalen Nachwuchses ab, um das Warten zu versüßen. Diese Briten wollen nun aber wissen, wie das königliche Paar ihr Kind nennen wird.

Nachwuchs bei Meghan Markle und Prinz Harry: Darum soll ihr Sohn diesen Namen haben

Die Wettbüros laufen auf Hochtouren. Ganz weit vorne im Kurs stehen momentan die Namen Victoria, Albert und Arthur. Viele wünschen sich wohl auch ein Mädchen mit dem Namen Diana, in Erinnerung an Prinz Harrys Mutter Lady Diana. Das Personal des Cliveden House in Berkshire hat sich da etwas ganz anderes überlegt. Geht es nach den Hotelangestellten, wird das Baby von Meghan Markle und Prinz Harry ein Junge mit dem Namen „Clive“. Vielleicht kommen sie damit aber schon zu spät. Denn es halten sich hartnäckige Gerüchte, dass das Kind schon auf der Welt ist.

Dieser Wunschname kommt nicht von ungefähr, wie der Mirror berichtet. Das Personal scherzt seit der öffentlichen Bekanntgabe der Schwangerschaft, dass das erste Kind des Herzogs und der Herzogin von Sussex in eben ihrem Hotel gezeugt wurde. Dementsprechend wäre es für das Team des Cliveden House nur angemessen, den königlichen Sprössling, in Anlehnung an den Hotelnamen, Clive zu nennen.

Nachwuchs von Meghan Markle und Prinz Harry: Angeblicher Zeugungsort als Namensgeber

Im Cliveden House übernachteten Meghan Markle und Prinz Harry mehr, als einmal. Es soll eines der Lieblingshotels der Herzogin von Sussex sein, weshalb das Paar im vergangenen Sommer und Herbst dort mehrmals einige ruhige Tage abseits der Öffentlichkeit verbracht haben soll. Darunter auch die Nacht vor ihrer Hochzeit.

Die Location ließ sich das königliche Traumpaar wohl auch 500 britische Pfund pro Nacht kosten, so der Mirror. Anscheinend ein besonderer Ort für Meghan Markle und Prinz Harry. Vielleicht erhält ihr erstes Baby tatsächlich den Namen Clive. Es scheint genauso wahrscheinlich, wie die übrigen Namen, die in den Wettbüros gehandelt werden. Solange es keine offizielle Bekanntgabe gibt, werden die Spekulationen ohnehin weitergehen.

spz