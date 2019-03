Wird einer der größten Hollywood-Stars der Pate von Harry und Meghans Baby?

Prinz Harry und seine Frau Meghan beim fünfzigsten Jahrestag der Amtseinführung des Prince of Wales.

Das royale Baby von Prinz Harry und seiner Herzogin Meghan könnte Gerüchten zufolge einen mehr als prominenten Patenonkel bekommen.

London - Viel verrät das britische Königshaus nicht über die Schwangerschaft von Herzogin Meghan (37). Sowohl der berechnete Geburtstermin als auch das Geschlecht des royalen Babys werden bislang geheimgehalten. Bei den meisten der vermeintlichen News, die an die Öffentlichkeit gelangt sind, handelt es sich um Spekulationen. Und die Gerüchteküche brodelt derzeit auch um die künftigen Paten des Nachwuchses von Prinz Harry (34) und seiner Ehefrau Meghan. Wem wird das royale Traumpaar die ehrenvolle Aufgabe anvertrauen?

Wird dieser Hollywood-Star der Pate von Harry und Meghans Baby?

Ganz weit oben auf der Liste von möglichen Kandidaten steht offenbar kein Geringerer als George Clooney (57). Das will die britische Daily Mail erfahren haben. Sie beruft sich auf Aussagen von Clooneys Cousin Ben. Abwegig scheint das nicht: Dass Herzogin Meghan und Prinz Harry mit dem Hollywood-Schauspieler und seiner Frau Amal gut befreundet sind, ist allgemein bekannt. Erst kürzlich setzte sich der 57-Jährige für seine ehemalige Schauspiel-Kollegin ein, die seiner Ansicht nach verunglimpft wurde und einer Jagd, ähnlich wie einst Diana, ausgesetzt sei. Natürlich war das Ehepaar Clooney auch bei der royalen Traumhochzeit im vergangenen Mai zu Gast.

+ Enge Freunde von Prinz Harry und Meghan: George Clooney und seine Ehefrau Amal. © dpa / Joel Ryan

So reagierte George Clooney auf die mögliche Patenschaft

Doch Clooney selbst reagierte in einem Interview mit dem Who Magazine kürzlich recht eindeutig. „Oh ja, ich werde anscheinend der Pate der Royals sein", sagte er - bevor er lachte und hinzufügte: "Nein!" Als Vater von Zwillingen habe er buchstäblich schon alle Hände voll zu tun, so Clooney weiter.

Harrys engster Vertrauter: Noch ein Kandidat für die Patenschaft

Der Hollywood-Star scheint also nicht infrage zu kommen. Doch George Clooney ist nicht der einzige Name, der im Zusammenhang mit Spekulationen um einen möglichen Paten hoch im Kurs steht. Immer wieder ist auch von Mark Dyer, einer der engsten Bezugspersonen von Prinz Harry, die Rede. Er soll seit der Kindheit der beiden Söhne von Prinzessin Diana ein wichtige Rolle in deren Leben gespielt haben und vor allem für Harry bis heute ein enger Wegbegleiter geblieben sein.

Aufgrund der äußerlichen Ähnlichkeit wird sogar spekuliert, Dyer sei der leibliche Vater von Prinz Harry. Hierbei handelt es sich jedoch um völlig unbestätigte Gerüchte.

Beim Thema Geschlecht heißt es übrigens, die künftigen Eltern wollten sich überraschen lassen, ob sie ein Mädchen oder einen Jungen bekommen. Doch kürzlich machten diesbezüglich offenbar unabsichtlich an die Öffentlichkeit geratene Untersuchungsergebnisse die Runde.

