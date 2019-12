Meghan Markle: Wer ist der Mann an ihrer Seite? Foto der Herzogin aufgetaucht

Meghan Markle: Wer ist der Mann an ihrer Seite?

Meghan Markle ist seit 2018 mit Prinz Harry verheiratet. Die Krönung ihrer Liebe ist Baby Archie. Jetzt tauchte ein Bild der hübschen Brünetten an der Seite eines anderen Mannes auf.

Meghan Markle (38) ist durch die TV-Serie Suits bekannt.

(38) ist durch die TV-Serie Suits bekannt. 2018 heiratete sie Prinz Harry (35), ein Jahr später kam ihr gemeinsames Kind zur Welt.

(35), ein Jahr später kam ihr gemeinsames Kind zur Welt. Ein Bild zeigt Meghan verliebt an der Seite eines anderen Mannes.

London - Herzogin Meghan und Prinz Harry wirken wie das perfekte Traumpaar. Bei öffentlichen Auftritten halten die beiden oft Händchen und lächeln in die Kameras. In der Doku zu ihrer gemeinsamen Afrikatour „Meghan und Harry - Eine afrikanische Reise“ zeigte sich das Paar als inniges Team. Alles nur Show? Jetzt tauchte ein Foto von Meghan und einem Unbekannten auf. Er hält sie im Arm, während die Herzogin in die Kamera strahlt.

Meghan Markle zeigt sich verliebt mit fremdem Mann

Fans des royalen Paars dürfen Aufatmen. Die Aufnahme der hübschen Brünette und des schwarzhaarigen Mannes, die ein Instagram-Account teilte, ist schon mehr als 20 Jahre alt. Meghan posiert im Glitzerkleid und mit Hochsteckfrisur im Arm ihres High-School-Ball-Begleiters. Und der ist kein geringerer als der erste Freund der Herzogin, Luis Segu ra. Das Paar wirkt glücklich, beide haben ein breites Grinsen aufgesetzt.

Fans der Suits-Darstellerin fällt ein ganz anderes Detail in Auge

Das Foto aus der Highschoolzeit der Herzogin hat schon über64.000 Likes. Zahlreichen Fans gefällt das Bild der Teenage-Meghan. Doch anstatt zu fragen, wer denn der Mann an ihrer Seite ist, diskutieren die User über ein anderes Detail: ihr Aussehen. Sie hätte sich seit der Aufnahme kaum verändert. „Altert sie überhaupt? Ich dachte, das wäre ein aktuelles Foto“, schreibt ein Follower unter das Bild aus dem Jahre 1997. Der Meinung sind mehrere Nutzer. „So gute Gene und eine wahre Schönheit“, „Altert Sie überhaupt nicht?“ oder „Wow, sie war schon immer großartig!“, kommentieren die Royal-Fans unter das Foto. Zwanzig Jahre später ärgert sich ihr Begleiter und erster Freund Luis Segura bestimmt, dass es mit Meghan Markle und ihm nicht gekappt hat. Naja, Glück für Prinz Harry.

