Prinz Harry bläst royale Tradition ab - steckt Herzogin Meghan dahinter?

Bei den britischen Royals gibt es viele Traditionen. Prinz Harry verzichtet nun ausgerechnet an Weihnachten auf ein besonderes Event. Steckt etwa seine schwangere Frau Herzogin Meghan dahinter?

London - In den vergangenen Wochen war aus dem königlichen Palast kaum Gutes zu hören. Angeblich herrscht bei den Royals Streit, Missgunst und Neid. Gerade, bei den anfangs als „fabulous four“ (auf deutsch: fabelhaften vier“ ) gefeierten Jung-Royals - Prinz William (36), Herzogin Kate (36), Prinz Harry und Herzogin Meghan gibt es angeblich Knatsch.

Nun will die britische Klatschpresse erfahren haben, dass Prinz Harry auf eine britische Tradition an Weihnachten verzichtet. Prinz Harry will demnach nicht auf die Fasanen-Jagd am 26. Dezember gehen.

Dem blutigen Spaß habe, wie der britische Mirror berichtet, Meghan Markel ein Ende bereitet. Die Herzogin von Sussex (37) gilt als besonders Tierlieb und weigere sich demnach sogar Pelz zu tragen. Aus Respekt vor seiner schwangeren Frau, bleibt Prinz Harry am zweiten Weihnachtsfeiertag nun der Jagdgesellschaft fern, heißt es.

Meghan Markle: Entfemdet sich Prinz Harry von der königlichen Familie?

Bislang habe Prinz Harry diese Fasanen-Jagd geliebt. Der 34-Jährige gilt zudem als besonders guter Schütze. Nun legt er das Schrotgewehr aus der Hand.

Für seinen Bruder Prinz William stößt dieser Entschluss wohl auf Unverständnis. Insider glauben zu wissen, dass für William das Fernbleiben nur ein weiteres Beispiel dafür sei, wie sein jüngerer Bruder, sich getrieben von seiner Frau, immer weiter von der königlichen Familie entfernen würde.

In diesem Jahr wäre nämlich neben Prinz Charles (70) auch der älteste Sohn von Prinz William und Herzogin Kate, Prinz George (5) dabei, um bei dem Spektakel zu zusehen.

Allerdings haben sich Prinz Harry und Herzogin Meghan entschieden Weihnachten bei der Queen zu verbringen. Traditionell feiert Königin Elizabeth II. (92) auf ihrem Landsitz in Sandringham in Norfolk. Auch Prinz William und Herzogin Kate werden erwartet.

Meghan Markle werden fiese Dinge nachgesagt. Laut einem Gerücht soll sie angeblich sogar die Queen gegen sich aufgebracht haben.

Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) gelten als das royale Traumpaar. Die Nachricht, dass die beiden schon im Januar aus dem Kensington-Palast in London ausziehen, heizte die Gerüchteküche an. Seitdem kehrt keine Ruhe bei der königlichen Familie ein. Dabei war ihre royale Hochzeit im Mai wohl DAS Event des Jahres. Nach der Baby-News brach in Australien eine regelrechter Hype um Meghan aus.

