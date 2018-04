Meghan Markle: Kurios! Wegen dieser Lappalie ging ihre letzte Beziehung in die Brüche

Die letzte Beziehung von Prinz Harrys Verlobter, Schauspielerin Meghan Markle, soll durch einen ziemlich kuriosen Streit in die Brüche gegangen sein.

London - Rund drei Monate, bevor Meghan Markle ihren Verlobten Prinz Harry traf, endete ihre letzte Beziehung mit dem berühmten kanadischen Koch und Restaurantbesitzer Cory Vitiello. Nun kam heraus, dass ein Streit über ein Nudelgericht diese Trennung veranlasst haben soll.

Laut einem Bericht der Daily Mail soll sich das ehemalige Paar nach einem Abendessen mit Freunden heftig gestritten haben. Meghan soll sich gebrüstet haben, ein Nudelgericht mit Zucchini geträumt und dann nachgekocht zu haben. Jedoch schmückte sie ich offenbar mit fremden Federn, das Rezept war von Starkoch Cory selbst. Kurze Zeit nach diesem Vorfall soll Meghan dann Single gewesen sein.

Dabei war zuvor in dem Freundeskreis des Kochs und der Schauspielern von einer Hochzeit der beiden die Rede gewesen. Cory Vitiellos Mutter sagte gegenüber Daily Mail, dass die Beziehung ihres Sohnes zu Meghan Markle sehr ernst gewesen sei: „Sie lebten zusammen in einem Haus und waren in ihren Dreißigern, also waren sie keine Kinder mehr“.

Prinz Harry und Meghan Markle: Heiratsantrag beim Kochabend

Markle und Vitiello wohnten gemeinsam in Toronto, wo Meghan von 2011 bis 2017 lebte und die Anwalts-Serie „Suits“ drehte. Zwei Jahre lang sollen sie ein Paar gewesen sein, mieden jedoch gemeinsame öffentliche Auftritte. Drei Monate nach der Trennung des Paars traf die Schauspielerin dann Prinz Harry. Mit ihm scheint sie mehr Glück in der Küche zu haben, denn in ihrem ersten gemeinsamen Interview nach ihrer Verlobung wurde bekannt, dass Harry den Heiratsantrag bei einem gemütlichen Kochabend gemacht hätte.

Das Paar wird sich am 19. Mai in der St.-Georgs-Kapelle von Schloss Windsor das „Ja“-Wort geben. Zuvor hatte sich Markle noch taufen lassen und ist zur Anglikanischen Kirche übergetreten, deren formelles Oberhaupt Königin Elizabeth II. ist.

