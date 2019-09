Verlobungsring war ursprünglich für Meghan gedacht - jetzt hat ihn Kate - dahinter steckt rührende Geste

Ein lange Zeit unbekanntes Detail über die royale Familie kam ans Licht: Es betrifft den berühmten Verlobungsring von Diana.

London - Bei ihrer Verlobung mit Prinz William bekam Herzogin Kate den wohl bekanntesten Verlobungsring der Welt angesteckt: Den Verlobungsring seiner Mutter Diana. Doch nun kam heraus, dass der Ring streng genommen eigentlich für jemand anderen gedacht war. Und das ist niemand geringeres als Meghan Markle.

Denn ursprünglich erbte Prinz Harry den Verlobungsring seiner Mutter. Wie The Sun einmal berichtete, soll Diana in einem Brief erklärt haben, dass ihr Schmuck an die zukünftigen Frauen ihrer beiden Söhne gehen soll. Die genaue Entscheidung, wer was bekommt, habe sie aber William und Harry überlassen.

Meghan Markle: Dianas Verlobungsring gehörte eigentlich Prinz Harry

Während sich Prinz William damals für die Armbanduhr von Diana entschieden haben soll, sei Prinz Harrys Wahl auf ihren Verlobungsring gefallen. Damit war der Ring eigentlich auch für seine zukünftige Frau, in diesem Fall Meghan Markle, gedacht.

In der neuen Dokumentation „The Diana Story“ auf Amazon Prime wurde jetzt jedoch bekannt, wie der Ring letztendlich an Kates Finger landen konnte. Das berichtet das Lifestyle-Magazin Stylebook. Demnach habe Dianas ehemaliger Butler Paul Burrel das Geheimnis gelüftet: Als Prinz Harry von der Verlobung seines Bruders erfuhr, soll er ihm freiwillig den Ring gegeben haben: „Das einzige Stück, das er von seiner Mutter besaß, gab er seinem Bruder. Das ist selbstlos, liebevoll und genau das, was Diana verkörpert hatte.“

Meghan Markle ging nicht leer aus - Ring hat nun Kate

Seine Frau Meghan trug am Tag ihrer Hochzeit auch einen Ring von Diana, auch wenn es sich nicht um den berühmten Verlobungsring handelte. Dafür trug sie einen Aquamarin-Ring ihrer Schwiegermutter. Außerdem wurden auch ihrem Verlobungsring zwei Diamanten aus Dianas Schmucksammlung hinzugefügt.

