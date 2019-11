Meghan und Harry brechen Familien-Tradition - Expertin: „Queen könnte verletzt sein“

Herzogin Meghan und ihr Mann Harry brechen in diesem Jahr mit einer royalen Weihnachts-Tradition. Der Buckingham-Palast reagierte mit einem offiziellen Statement - allerdings schätzt eine Expertin die Situation etwas anders ein.

London - Weihnachten bedeutet für die allermeisten Menschen Zeit mit der Familie zu verbringen. So ist das natürlich auch bei der bekanntesten Familie Großbritanniens. Die Royals versäumen ohnehin kaum eine Gelegenheit, ihre familiäre Geschlossenheit zu zeigen. Doch die Fassade könnte nun etwas bröckeln, denn Herzogin Meghan und Prinz Harry werden 2019 mit einer jahrelangen Tradition innerhalb der royalen Familie brechen.

Prinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan werden in diesem Jahr das Weihnachtsfest nicht gemeinsam mit der royalen Familie, inklusive Queen Elizabeth II. in Sandringham verbringen. Das bestätigte nun der Buckingham Palace, wie die Dailymail berichtet. Und auch Baby Archie wird nicht bei seiner Urg roßmutter sein, sondern die Feiertage mit seinen Eltern verbringen.

Meghan und Harry mit harter Weihnachts-Entscheidung

Ein klarer Traditionsbruch! Schließlich hat Prinz Harry die Feiertage bislang immer bei seinen Großeltern verbracht. Nur einmal blieb er der royalen Weihnachtsfeier fern: Im Jahr 2012, während seines Militäreinsatzes in Afghanistan. Herzogin Meghan hatte sich dieser Tradition bislang gefügt und die letzten beiden Jahre ebenfalls mit Queen Elizabeth und der Familie verbracht.

Doch was machen Prinz Harry und Meghan stattdessen? Die Antwort ist relativ leicht gefunden: Sie werden die Feiertage bei Meghans Mutter Doria verbringen. Diese wohnt in Los Angeles. Wahrscheinlich wird die junge Royal-Familie also nach Kalifornien fliegen und Geschenke unter Palmen auspacken.

Nachdem Meghan nun zwei Jahre in Folge bei Harrys Familie war, wäre dieser Schritt in jeder anderen Familie wohl fast logisch. Doch hinter der Entscheidung steht sogar noch mehr. Demnach werden Meghan, Harry und Archie bereits zu Thanksgiving in die USA reisen - das war bereits vorher relativ sicher. Dass sie danach allerdings danach nicht zurück nach Großbritannien kommen, ist neu. Die junge Familie will sich demnach eine Auszeit von der öffentlichen Bühne gönnen und in ihrer sechswöchigen Abwesenheit auch seine Pläne für das kommende Jahr festlegen. Pause vom royalen Trubel also und hoffentlich weit weg von irgendwelchen Skandalen oder einem Shitstorm wie kürzlich wegen Meghans Mantel.

Meghan und Harry zu Weihnachten weg: Ist die Queen verletzt?

Der Buckingham Palace reagierte mit Verständnis - offiziell. Die britische Daily-Mail berichtet unter Berufung auf eine „Quelle“, dass die Königin von England die Entscheidung unterstützt. Queen Elizabeth verstehe, dass sie sich eine Auszeit vom Blitzlichtgewitter nehmen wollen und auch, dass Meghan nach zwei Jahren wieder ein Weihnachten mit ihrer Mutter verbringen will. So die offizielle Version.

Allerdings schätzt eine echte Royal-Expertin die Situation teils etwas anders ein. Ingrid Seward hat in Großbritannien einen Namen als Biographin des Königshauses. Ihre Meinung teilte sie der englischen Sun mit: „Die Königin könnte etwas verletzt sein, aber sie ist viel zu kultiviert, um das zu zeigen“.

Die Beziehung zwischen Meghan und Harrys Familie war in der Vergangenheit bereits des Öfteren angeschlagen, etwas als sie aus dem Kensington Palast auszogen. Die Entscheidung nun Weihnachten nicht in England zu verbringen dürfte wohl eher nicht dazu beitragen die Wogen zu glätten. Besonders, da es das erste Weihnachten von Baby Archie ist. Allerdings wurde zuletzt gemunkelt, dass Meghan wieder schwanger sein könnte.

