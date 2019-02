Mats Hummels und Lena Meyer-Landrut: Follower bemerkt etwas - und petzt es direkt Cathy

„Mir ist aufgefallen, dass ...“ Ein Fan hat eine pikante Entdeckung in Sachen Lena Meyer-Landrut und Mats Hummels gemacht - und das prompt seiner Cathy gepetzt.

München - 2,6 Millionen Abonnenten hat Mats Hummels bei Instagram, wo er unter dem Namen „aussenrist15“ unterwegs ist. Umgekehrt folgt der 30-jährige FC-Bayern-Profi selbst satten 413 anderen Profilen. Das sind weit mehr als etwa bei Franck Ribéry, der nur auf 84 kommt.

Wie intensiv Mats Hummels bei Instagram tatsächlich unterwegs ist, hat nun das Magazin Closer genauer unter die Lupe genommen. Mit einem erstaunlichen Ergebnis: Mats Hummels liket als „aussenrist15“ fleißig die Fotos heißer weiblicher Stars. Foto-Posts von Schauspielerin Emilia Schüle oder den Models Cindy Mello und Bruna Lirio bekamen beispielsweise Herzchen des 30-jährigen Bayern-Stars.

Unter den Promi-Damen, denen Hummels folgt, hat unsere Onlineredaktion auch noch US-Schauspielerin Melissa Fumero und Model Lorena Rae entdeckt, bei der ein Oben-ohne-Foto ein Hummels-Like abstaubte:

Ein weiblicher Star scheint es Hummels ganz besonders angetan zu haben: Lena Meyer-Landrut. Die 27-Jährige ist bekanntlich seit einigen Wochen wieder Single. Und spart bei Instagram nicht mit Reizen. Sie lässt etwa beim Essen tief blicken und hat vor kurzem ein sinnliches Bademantel-Foto gepostet.

Lena Meyer-Landrut hat es Mats Hummels bei Instagram angetan

Auch Mats Hummels gefallen die Instagram-Aktivitäten der ESC-Siegerin von 2010. Wie Closer berichtet, habe er einigen der Lena-Bildchen ein Herz gegeben. Das ist sogar einem Fan aufgefallen, dokumentiert das Magazin per Screenshot. Offenbar in Richtung von Cathy Hummels petzte dieser: „Nicht böse nehmen, aber mir ist aufgefallen, dass dein Mann in letzter Zeit mehr Fotos von Lena Meyer-Landrut liket (die wieder Single ist) als von dir“, heißt es.

Ob das nun wirklich Grund für große Eifersucht im Hause Hummels ist, dass Mats Bilder wie das obige mit „Gefällt mir“-Klicks versehen hat? Eher nicht. Toleranz gehören in deren Ehe genauso dazu wie mal eine kleine Frotzelei, wie sich kürzlich beim Gerichtstermin von Cathy Hummels zeigte.

Dazu kommt: Natürlich folgt Mats Hummels ein paar attraktiven Damen. Aber auch vielen anderen männlichen Stars - und reihenweise anderen Kickern. Eine ganz normale Mischung. Die fleißige Herzchenverteilerei von Mats Hummels zeigt eher: Auch Profi-Fußballer, die Millionen verdienen, verbringen freie Zeit mal nicht anders als viele Normalos: vorm Instagram-Bildschirm mit dem Bewundern hübscher Fotos von Stars.

lsl.