Marteria & Casper in Essen: Konzert nach heftigem Gewitter abgebrochen - etliche Verletzte

Essen - Die beiden Rapper Casper und Marteria standen erst seit einer halben Stunde auf der Bühne im Seaside Beach am Baldeneysee in Essen, als es zu einer mittelschweren Katastrophe kam: Teile der Bühne stürzten aufgrund eines heftigen Gewitters ein, dabei wurden zwei Menschen schwer verletzt. Acht weitere Personen verletzten sich leicht.

Starkregen und Wind waren

laut Informationen der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung

bereits gegen 21 Uhr so stark, dass eine große LED-Leinwand am linken Bühnenrand zusammenbrach Nach Informationen des WDR auf Twitter wurde das Konzert daraufhin zunächst unterbrochen und schließlich ganz abgebrochen. Bei dem Konzert der Rapper Materia und Caspar waren an diesem Abend offenbar etwa 20 000 Besucher gewesen. „Die Patienten werden versorgt“, erklärte ein Feuerwehrsprecher. Die beiden Schwerverletzten würden in ein Krankenhaus gebracht. Zahlreiche Menschen hätten einen Schock erlitten.

Bei den Fans fließen die Tränen

Viele ließen ihrer Enttäuschung und ihrem Frust zudem mit lauten Buh-Rufen in Richtung Bühne freien Lauf. Einige konnten auch die Tränen nicht mehr zurückhalten. Die Konzertbesucher mussten schließlich im Dunkeln das Gelände verlassen. „Es ist absolut chaotisch“, zitiert die WAZ eine Augenzeugin.

