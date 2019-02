80er-Musiklegende laut Berichten gestorben - Seine Hits laufen heute noch auf der Tanzfläche

Mehrere seiner Hits sind heute noch auf den Tanzflächen der Welt zu hören. Jetzt ist Achtziger-Musiklegende Mark Hollis laut Medienberichten gestorben.

London - Mark Hollis von Talk Talk ist laut Medienberichten im Alter von 64 Jahren gestorben. Das schreibt unter anderem das Portal louderthanwar.com. Verschiedene Weggefährten aus der Musikbranche haben auch bereits ihre Trauer ausgesprochen.

Die Band Talk Talk hatte mit „Such A Shame“ oder „It‘s My Life“ mehrere Hits, die auf den Tanzflächen der Achtziger-Partys noch heute zwischen Depeche Mode und The Cure laufen. Abseits der Hits veröffentlichte die Band aber auch etwa das als Meisterwerk geltende „Spirit of Eden“.

Weitere Informationen folgen.

lin