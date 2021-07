Marie-Chantal von Griechenland: Warum ist sie so nostalgisch?

Schwelgt in Erinnerungen

+ © IMAGO / localpic Kronprinz Paul von Griechenland mit seiner Frau Marie-Chantal (li.) und Tochter Marie-Olympia (re.) (Symbolbild). © IMAGO / localpic

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Kronprinzessin Marie-Chantal von Griechenland zeigt einen Anflug von Nostalgie. Kein Wunder, wenn man zwei Bilder vergleicht, zwischen denen bald 25 Jahre liegen.

New York – Ihre Königliche Hoheit Kronprinzessin Marie-Chantal von Griechenland, Prinzessin von Dänemark (52) steht als Mutter von fünf bald erwachsenen Kindern und als erfolgreiche Gründerin eines Kindermoden-Labels mit beiden Beinen mitten im Leben. Umso anrührender ist der kleine Nostalgie-Anflug bei Instagram, den Marie-Chantal sich diese Woche erlaubt.*

Der Instagram-Post zeigt sie mit ihrer damals noch kleinen Tochter Maria-Olympia (25) von Griechenland, Mama Marie-Chantal schaut in die Kamera, die Süße hält die Hand ihrer Mutter fest. Beide tragen weiße Kleider und sehen sich einfach unglaublich ähnlich. Wer diese hübsche Aufnahme wohl gemacht hat?

Vermutlich der Kronprinz höchstpersönlich. Die glückliche Marie-Chantal auf dem Instagram-Schnappschuss hatte am 1. Juli 1995 bei einer luxuriösen Hochzeit in London Pavlos von Griechenland* (54) in seiner britischen Wahlheimat das Jawort gegeben. Nur ein Jahr später, am 25. Juli 1996, kam Töchterchen Maria-Olympia auf die Welt. Es folgten vier weitere Söhne und ein wundervolles Leben zwischen Jetset, Arbeit und Kindern an der Seite ihres geliebten Kronprinzen, mit dem sie vor Kurzem den 26. Hochzeitstag begehen* konnte.

Die griechische Königsfamilie *, die seit 1967 im Exil und seit 1973 in der britischen Hauptstadt lebt, trifft sich diesen Sommer unter der Sonne Griechenlands. Auch unter viel beschäftigten Royals eine Seltenheit. Ein weiterer Grund lässt die Familie zusammenkommen. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.