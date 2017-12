Mariah Carey kehrt nach Pannenauftritt an Time Square zurück

Wieder schräg ins Neue Jahr?

+ © AFP Wird diesmal alles besser? Mariah Carey darf sich erneut versuchen. © AFP

Ein Jahr nach ihrem Pannenauftritt bei der Silvesterfeier am New Yorker Times Square will es Mariah Carey noch einmal versuchen: Die US-Sängerin wird bei der diesjährigen Neujahrsparty in Manhattan erneut auftreten.