Mareile Höppner postet Balkon-Foto - ihre Follower gucken schon wieder nur auf eine Sache

TV-Lady Mareile Höppner zeigt den Corontäne-Alltag auf Instagram und postet ein romantisches Sonnenuntergangs-Foto. Ihre Fans gucken aber nur auf eines.

ARD Brisant-Moderatorin Mareile Höppner zeigt auf Instagram* ihren Alltag in ihren vier Wänden.

zeigt auf ihren Alltag in ihren vier Wänden. Zuletzt postete sie ein romantisches Sonnenuntergangs - Foto von sich auf ihrem Balkon.

- von sich auf ihrem Balkon. Aber Ihre Fans gucken mal wieder nur auf eines.

Berlin - Auch eine schöne Rückseite kann entzücken - dieses Kompliment trifft durchaus auch auf die sympathische „ARD Brisant“-Moderatorin Mareile Höppner zu, wie sie kürzlich bewiesen hat. Zurzeit liefert sie beinahe täglich auf Instagram Corontäne*-Content aus ihren eigenen vier Wänden: Mal mit Mundschutz im Gesicht, mal mit Lockenwickler auf dem Kopf, dann wieder sportlich auf einem Kinder-Hüpfball.

Schließlich zeigte sie sich auch von ihrer romantischen Seite und postete zuletzt ein Foto von sich auf dem Balkon bei Sonnenuntergang - den Fans sticht dabei allerdings mal wieder nur eines ins Auge.

Mareile Höppner postet Sonnenuntergang - Fans gucken mal wieder nur auf eines

Es ist ein schöner Augenblick, den Mareile mit ihren Fans auf Instagram teilt: Sie steht mit dem Rücken zur Kamera auf der Dachterrasse. Der Blick auf die anderen Häuser und Dächer um sie herum zeigt die Sonne, die gerade untergeht. Ein weißes kurzes Shirt und eine Jeans lassen die warme Frühlingsbrise erahnen. In Höppners linker Hand liegt eine Rotweinflasche.

Sommerlich-romantischer geht es doch kaum. Der TV-Promi scheint in „Staycation“ zu sein - also Urlaub zu Hause zu machen. In Zeiten von Corona ist das ja auch nicht anders möglich. „Ich mache Urlaub auf Balkonien“betitelt sie den Post*.

Mareile Höppner postet Sonnenuntergang - Fans gucken mal wieder nur auf eines

Nicht der Sonnenuntergang und der tolle Ausblick über den Dächern Berlins begeistert die Fans, nein: Sie finden einzig Gefallen an Mareiles Rückseite. „Knackig!“ schreibt Kollegin Marlene Lufen und meint damit sicher nicht das gegenüberliegende Haus. Der Pfirsich-Emoji, den sie dazu verwendet und der als Zeichen für Po steht, verrät ihre Intention.

„Wow, was für ein Po“ schwärmt ein Follower. „Hotti“ und „Geiler A...Ähm Ausblick“, kriegen sich weitere Kommentatoren kaum mehr ein. Gut, dass Mareile die Kommentare nicht laut hören konnte. Möglicherweise wäre sie sonst vor Schreck noch vom „Balkon“ gefallen, bemerkt doch ein Fan scherzhaft: „Könnte auch brisant werden, wenn du zu nahe ans Dachende gehst.“

Traurige Nachrichten gibt es über eine andere beliebte Influencerin. Die sympathische Blondine verstarb überraschend.

