Mareile Höppner: Bademantel-Foto! Sie nimmt „heiße“ Panne mit viel Humor - Follower: „So hot ...“

Ups! Mareile Höppner ist am frühen Morgen eine Panne unterlaufen. Ihre Instagram-Follower können‘s mit einem Bademantel-Foto sehen. Alle nehmen es mit Humor.

Mareile Höppner präsentiert ihren Followern eine Frühstücks-Panne.

präsentiert ihren Followern eine Frühstücks-Panne. Sie nimmt diese aber mit Humor.

Die sonst so top gestylte TV-Moderatorin zeigt sich dabei ganz ungewohnt.

Update vom 5. März 2020: Wieder hat Mareile Höppner, TV-Moderatorin bei „Brisant“ (ARD) ein Instagram*-Foto gepostet, bei dem ihr Outfit zum Thema von Diskussionen hätte werden können. Wenn es da nicht um was anderes ginge. Mareile Höppner trägt einen Bademantel, Make-Up ist keines oder nur wenig zu erkennen. So privat sieht man die TV-Frau selten bis nie. Offenbar ist sie direkt aus dem Bett gestiegen.

Natürlich schauen ihre Fans aber lieber auf die Panne. Denn die war eigentlich Gegenstand ihres Postings. „Da hilft nur Humor“, schreibt sie. Denn Höppner ist ihr Frühstückstoast kolossal verkohlt. Hat wohl zu viel und zu lange Hitze abbekommen.

Ihre Follower erkennen sich wieder. „Haha - könnte von mir sein!“, schreibt TV-Kollegin Jule Gölsdorf. „Ahhh, die berühmten Röstaromen“, schmunzelt ein anderer Follower.

Und ein Fan äußert einen Verdacht: „Hast du mit Florian David Fitz gefrühstückt? Sein Toast sah heute morgen genau so aus ...“ Auch diese Bemerkung nimmt Mareile Höppner mit Humor. Und antwortet mit einem „pst!!!! ....“

Manche gucken dann doch lieber auf Mareile Höppner als auf ihren Toast. „Natürliche Schönheit, sehr hübsch, Schönen Sonntag“, „So siehst du also nach dem Duschen aus“ und „Mareile ist so Hot da verburnt sogar das Toast“, schreiben sie.

Mareile Höppner: TV-Moderatorin im Durchsichtig-Outfit - manch einer schaut allerdings mehr auf den Hintergrund

Unser Artikel vom 30. November 2019:

Hamburg - Mareile Höppner kennen die meisten wohl als TV-Moderatorin des ARD-Magazins „Brisant“. Aber nicht nur dort ist sie aktiv - auch als Gast-Host ist sie immer wieder unterwegs. Ihr Job verschlug die 42-Jährige nun nach Hamburg. Eine ganz besondere Stadt für Mareile Höppner.

Denn in Hamburg wurde sie nicht nur 1977 geboren, auch ihre Familie lebt noch dort, wie sie in einem Instagram-Posting verrät. „Hamburg meine Perle. Heute unterwegs in der Heimat. Arbeiten, wo die Familie lebt. Mit Mamas Apfelkuchen. Herrlich!“

Foto von Mareile Höppner: Nicht nur Kollegin schmilzt dahin

Allzu viel Apfelkuchen-Pfunde sind allerdings auf dem passenden Foto nicht zu sehen. Denn Mareile Höppner sieht nach Ansicht vieler Follower fantastisch aus. Ihr Outfit, das eine Art transparentes Guckloch in der Mitte enthält, trägt zum Wow-Gesamteindruck bei. „Du Wunderschöne“, schreibt etwa ARD-Kollegin Susanne Klehn. „Wow, schick“, „Sehr hübsch“ und „Wie schön du wieder aussiehst“ machen andere Nutzer der frisch getrennten Moderatorin (siehe auch Video oben) Komplimente.

Doch nicht jeder hält Duzen für angebracht: „Sie sind sehr bezaubernd und elegant auf die andere Art“, hält ein anderer Verehrer ehrvolle Distanz.

Mareile Höppner: Auf Foto gönnt sich jemand im Hintergrund eine Auszeit

Viele können gar nicht die Augen von Mareile Höppner abwenden - manche aber schon. Denn eine Nutzerin weist sie darauf hin, was sich im Hintergrund des Fotos abspielt. „Der Typ im Hintergrund macht wohl gerade Pause, der Gute“, lacht die Followerin. Mareile Höppner persönlich reagiert auf den Kommentar. „Richtig so“, findet die Moderatorin. „Nur doof, wenn er gerade keine hat“, schreibt die Followerin dann. Aber selbst in dem Fall dürfte kurzes Kräfteschöpfen wohl okay sein.

Kürzlich versetzteModeratorin Mareile Höppner auch ihre Fans auf Instagram mit einem Foto in Aufruhr. Offenbar dachte einige, sie habe keine Hose an ...

Die TV-Moderatorin hat ein Foto auf Instagram gepostet und einesteile Vorlage im Kommentar für ihre Fans geliefert. „Scharfes Gestell“ schreibt Mareile Höppner selbst!?

Mareile Höppner setzt sich gerne in Szene, das beweist die Moderatorin immer öfter auf ihrem Instagram-Kanal. Doch ein Pool-Foto wirft nun Fragen auf.

