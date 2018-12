Mareile Höppner: Bilder der „Brisant“-Frau auf Schmuddel-Webseite gelandet - eines ist besonders beliebt

Mareile Höppner moderiert in der ARD das Magazin „Brisant“.

„Brisant“-Moderatorin Mareile Höppner ist auf allen Kanälen: Nachdem sie sich selbst freizügig inszeniert hat, findet sie sich auch auf einer Schmuddel-Plattform.

Update vom 17. Dezember: Ob ihr das wohl gefällt? Vielleicht ja schon. Denn Mareile Höppner inszenierte sich in den vergangenen Monaten immer wieder recht freizügig.

Ihre heißesten Bilder werden auch auf einer einschlägigen Schmuddel-Plattform gesammelt, die diverse Busenblitzer und die knappsten Outfits der Promis vereint. Und man muss schon ein Star mit vielen Fans sein, um dort überhaupt aufzutauchen.

Den Link zur Seite verschweigen wir Ihnen lieber - aber wir verraten, welches Foto dort mit Abstand am meisten Zugriffe hat. Es ist ein Screenshot aus einem Sat.1-Filmchen, der offenbar schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Und die heute 41-Jährige trägt ein gaaaaanz tief dekolletiertes Top.

+ Dieser Screenshot macht die Mareile-Höppner-Fans kirre. © Screenshot: Sat.1 Das Bild mit den zweitmeisten Aufrufen entstand offenbar 2007 auf der Berliner Fashion Week. Den Fans der „Brisant“-Moderatorin scheint es ihr Kleid dort angetan zu haben. Wir zeigen ein Foto vom selben Event:

+ Mareile Höppner (r.) 2017 auf der Berliner Fashion Week © picture-alliance/ dpa / Soeren Stache

Auf Instagram selbst zeigt sich Mareile Höppner derweil nach diversen stoffarmen Outfits hochgeschlossen. Die 41-Jährige ist offenbar voll in Winterlaune! Und auch das begeistert die Fans. „Megaschickes Outfit“ oder „Sehr hübsch“, kommentieren sie:

Mareile Höppner hat wieder wenig an

Update vom 15. Dezember: Auch bei Instagram gibt Mareile Höppner weiterhin Gas. Sie posierte diese Woche in einem recht kurzen Rock. Und mit allerbester Laune. „Hinter jedem wirklich guten Foto steckt ein Lachanfall“, schreibt sie.

Und die langen Beine fallen den Followern auf. „Wow! Schöne, sexy Beine!“, heißt es da und „sooo megaheiß und wunderschön sexy“. Einer macht ihr sogar einen wenig dezenten Vorschlag: „Wird Zeit für den Playboy. Angezogen kennt dich ja nun jeder.“

Mareile Höppner: Bett-Talk über Prinz Harry bei Inas Nacht

Update vom 13. Dezember: In der Kult-Talkshow „Inas Nacht“ plauderte ARD-Moderatorin Mareile Höppner, die für den Sender auch über die britischen Royals berichtet, zuletzt schamlos über das Sexleben der Insel-Prinzen. Bei Bier in der Hamburger Kneipe „Zum Schellfischposten“ spekulierte sie wild mit Ina Müller über die Performance der Prinzen William und Harry im Bett.

„Ich steh‘ auf Prinz William“, fing Ina Müller an und handelte sich gleich einen entsetzten Blick von Höppner ein. „Wirklich?! Hast du mal auf den Kopf geguckt? Und die Ohren?“, fragte die „Brisant“-Moderatorin ungläubig. Da wurde schon klar, dass sie vom jüngeren der beiden Bruder mehr hält.

Video: Prinz William macht sich über Kates Weihnachts-Outfit lustig

Ein paar Minuten später wurde es dann schlüpfrig. Nun wurden Fragen von Zuschauern gestellt, die sie anonym auf Bierdeckel geschrieben hatten. „Wer ist besser im Bett: Prinz Harry oder Prinz William?“, wollte jemand wissen. Ina Müller wollte die Frage schon abwiegeln (“Das wissen wir doch nicht!“), da sagte Mareile Höppner: „Wir ahnen es!“ Mit dem Co-Gast, dem Musiker Mark Forster, war sie sich einig - Harry macht das Rennen! „Absolut sicher“, unterstrich Höppner diese Vermutung.

Als Gastgeberin Ina Müller meinte, William sei dafür im Bett bestimmt schneller fertig, setzte die „Brisant“-Moderatorin noch einen drauf: „Aber er fragt danach: Wie war ich?“

Mareile Höppner wird für Prinz William in diesem Leben wohl nicht mehr zu erwärmen sein...

Mareile Höppner drückt Kollegin Brüste ins Gesicht - Til Schweiger findet es „geil“

Update vom 12. Dezember 2018: Was war denn da los? Bei einem Besuch im Sat.1-Frühstücksfernsehen talkte ARD-Moderatorin Mareile Höppner („Brisant“) mit ihrer Kollegin Alina Merkau. Dabei kamen sich die beiden Frauen ziemlich nahe.

Für ein gemeinsames Foto rückte Höppner auf den Sessel von Merkau und drückte ihre Brüste fast direkt in ihr Gesicht. Merkau hatte ihren Spaß dabei und veröffentlichte Fotos der skurrilen Foto-Pose auf ihrer Intagram-Seite. Auf dem zweiten und dritten Bild (am Handy wischen, am Desktop auf den Pfeil klicken) dieser Fotoserie ist die Szene zu sehen:

Schauspieler und Regisseur Til Schweiger klickte sich ebenfalls durch die Fotos. Was er sah, gefiel ihm so sehr, dass er sogar einen Kommentar schrieb: „Geiles Bild“.

Mareile Höppner von „Brisant“ verdeckt Schlitz in ihrem Kleid

Update vom 10. Dezember 2018: War ihr der Schlitz selbst zu tief? Auf einem Foto, das sie vom Event selbst postete, hielt Mareile Höppner jedenfalls sicherheitshalber ihre Tasche davor.

Am Wochenende folgte dann ein Foto mit Grüßen „aus meinem Wohnzimmer“ - Mareile Höppner beim Trainieren. Nachdem die ARD-„Brisant“-Moderatorin zuletzt sehr viel Bein zeigte, präsentiert sie nun stolz ihren Bauch. Das Ergebnis harter Arbeit.

ARD-Moderatorin lässt beim „Brötchenholen“ untenrum tief blicken - Unser Artikel vom 5.12.

München - Mareile Höppner (41), die unter anderem das ARD-Fernsehmagazin „Brisant“ moderiert, kleidet sich gerne modisch und postet ihre stylischen Outfits auf Instagram. Doch ihr neuestes Bild auf dem sozialen Netzwerk dürfte bei ihren 50.000 Followern für Schnappatmung gesorgt haben.

Mareile Höppner: ARD-Moderatorin geht mit Mega-Beinschlitz „Brötchen holen“

Die ARD-Moderatorin zeigte sich auf Instagram in einer asymetrischen, hochgeschlitzen Robe ganz in Weiß. Das bodenlange Kleid gewährte ungewohnt tiefe Einblicke, allerdings nur auf einer Seite, denn der tiefe Beinschlitz legte nur ihr linkes Bein frei - allerdings ziemlich viel davon. Dazu schrieb Mareile Höppner: „Ich hole schon mal Brötchen.“

Auch RTL-Moderatorin Nazan Eckes zeigte kürzlich bei der Bambi-Verleihung extrem viel Bein - inklusive Höschen-Blitzer.

ARD-Moderatorin Mareile Höppner („Brisant“) lässt auf Instagram tief blicken

Mareile Höppners Fans sind begeistert von ihrem Look. „Wow, du bist wunderschön! Das Kleid ist ein Traum an dir!“ und „Echt atemberaubend sexy“ sind nur zwei der zahlreichen positiven Kommentare.

Auch den Kommentar „Lass mich dein Bäcker sein“ konnte sich ein User nicht verkneifen. Aber war sie wirklich so Brötchen holen? Nein, da hat die „Brisant“-Moderatorin ihre Follower ein bisschen auf den Arm genommen. Sie besuchte in München das Mon Chéri Charity-Event anlässlich des Barbaratages 2018.

