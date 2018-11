Größte Arena-Tour seit 18 Jahren! Backstreet Boys kommen für fünf Konzerte nach Deutschland

Kreischalarm

+ © picture alliance / dpa Die Backstreet Boys machen im Rahmen ihrer Arena-Tour für fünf Konzerte Halt in Deutschland. © picture alliance / dpa

The boys are back in town! Mitte 2019 geht mit den Backstreet Boys DIE Boyband der 90er Jahre auf große Europa- und Amerika-Tour. Auch deutsche Fans dürfen sich auf Brian, Nick und Co. freuen.