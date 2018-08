„Malle“-Jens erntet für Foto seines Abendessens heftigen Shitstorm

Mit einem Foto von seinem Abendessens hat „Goodbye Deutschland“-Star Jens Büchner auf Instagram einen regelrechten Shitstorm ausgelöst.

Cala Millor - „Malle“ Jens Büchner und seine Frau Daniela mischten „Das Sommerhaus der Stars“ 2018 auf. Jetzt sorgt er außerhalb der RTL-Show für Schlagzeilen. Auf Instagram postete der 48-Jährige, der durch die VOX-Sendung „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ bekannt wurde, ein Foto, das seine Follower auf die Palme brachte. Zu sehen war sein Essen in Form eines ganzen Spanferkels. Sein Kommentar dazu: #heutemalwasanderes.

#heutemalwasanderes Ein Beitrag geteilt von Jens Buechner ORIGINAL (@buechnerjens) am Aug 26, 2018 um 10:14 PDT

Dass das tote Tier darauf samt Beinen, Kopf und Augen zu sehen ist, gefiel vielen seiner Followern gar nicht. „Sieht ein bisschen eklig aus“, „grausam“ oder „furchtbar, geht gar nicht“ sind noch die harmlosesten Kommentare unter dem Foto. Andere User schlagen da schon einen anderen Ton an. „Ihr seid so scheisse. Denkt mal an eure Kinder sowas zu posten widerlich“, findet ein User.

Vielen geht es darum, dass es sich bei einem Spanferkel um ein kleines Ferkel, also um ein besonders junges Tier handelt. So heißt es beispielsweise in diesem Kommentar: „Würde nie ein Baby Tier essen, braucht man nicht“. Eine andere Userin gibt zu bedenken: „Tragischerweise ist es selbstverständlich den Muttertieren ihre Babys/Kinder wegzunehmen damit wir eingebildeten Menschen sie essen. Ich frag mich immer, wer uns eigentlich das Recht gibt so etwas zu tun?“.

Andere verstehen die Aufregung nicht. „Ich sehe darin kein Problem“, findet ein User. Ein anderer schreibt: „Jeder regt sich auf wie man ein Tier essen kann! Wenn man ein Steak fotografiert und es postet sagt jeder ‚mhh hab jetzt auch Bock‘".

Jens Büchner provoziert mit zweitem Foto

Jens Büchner lässt die Kritik offenbar ohnehin recht kalt. Er postet kurz darauf noch ein zweites Foto, mit dem er offenbar gerne erneut provoziert.

„So & nun mal was für meine Veganer Freunde“, schreibt „Malle“-Jens, wie sein Spitzname lautet, samt den Hastags #möhre #spinat #weintrauben dazu.

Auch dieser Post kommt bei vielen seiner Follower nicht besonders gut an. „Toleranz ist, wenn man die Andersdenkenden nicht verarscht, so wie jetzt mit diesem neuen Foto“, kritisiert ein User. „Dummer Witz! Leben und leben lassen. Vegetarier machen keine Witze über Fleischesser nur umgekehrt. Nächstes Mal denken und erst dann schreiben, auch wenn es offensichtlich schwer fällt“, findet ein anderer.

va