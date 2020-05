Schlager-Star Maite Kelly wird mit Corona-Video verspottet - sie reagiert überraschend

Schlagersängerin Maite Kelly wird auf Instagram in einem Video zur Corona-Krise verspottet. Mit ihrer Reaktion hätten nicht alle gerechnet.

Maite Kelly (40) wird in einem Instagram*-Video verspottet.

(40) wird in einem Instagram*-Video verspottet. Der Comedian Matze Knop nimmt die Sängerin ordentlich aufs Korn.

Doch der Schlagerstar reagiert überraschend.

Köln - Zusammen mit Schlager-Urgestein Roland Kaiser (67) hat Sängerin Maite Kelly (40) im Jahr 2014 einen riesigen Hit gelandet. Ihr Duett „Warum hast du nicht Nein gesagt“ wird auch heute noch rauf und runter gespielt und ist ein echter Ohrwurm.

Comedian verspottet Erfolgsduett Maite Kelly und Roland Kaiser

Comedian Matze Knop hat sich den Erfolgssong der beiden jetzt „ausgeliehen“ und ihn an die aktuelle Corona-Krise - sagen wir - angepasst. Dabei werden die beiden Schlagerstars ordentlich auf Korn genommen. Denn Knop schlüpft in seinem Clip in die Rollen von beiden Gesangspartner: mit blonder Perücke und Glitzerfummel mimt er Maite Kelly und gleichzeitig im dunklen Anzug Roland Kaiser.

Maite Kellys Schlagerhit an Corona-Krise angepasst

In der Version des Spaßvogels handelt der Song nicht mehr von Verführung und Leidenschaft, sondern dreht sich um das Thema Alkohol, das in Zeiten der Corona-Quarantäne angeblich bei einigen Menschen an Bedeutung gewonnen hat. Statt des Originaltitels „Warum hast du nicht Nein gesagt“ singt Knop: "Ob ich noch einen Wein vertrag'? Oder ein kleines Bier? In Quarantäne süßen Sekt, das ist mein Elexir“

In Sachen Mimik und Gestik kopiert Knop seine beiden Vorbilder mit voller Inbrunst und sorgt dabei für Stimmung bei vielen seiner insgesamt rund 41.000 Followern*. „Sehr genial, mach bitte weiter so“, „jetzt bin ich Schlagerfan“ oder „ich brech ab“ loben die Fans den Clip.

Maite Kelly verspottet - Sängerin reagiert überraschend

Und sogar Maite Kelly selbst ist von der Parodie begeistert. Auf ihrem Account hat die Sängerin, die kürzlich erst ganz offen über ihr Liebesleben geplaudert hat, das Video geteilt und bedankt sich sogar bei dem Komiker: „Kult!!! Das hat mich jetzt aber zum Lachen gebracht!!! Matze Knop, danke dafür - das habe ich grad echt gebraucht“, schreibt sie mit lachenden Smileys und überrascht mit ihrer Reaktion wohl den ein oder anderen. Die Aufmerksamkeit, die ihr und ihrem Erfolgssong zuteil wird, scheint der Sängerin geschmeichelt zu haben.

Ob das auch Helene Fischer so empfand, als US-Präsident Donald Trump am Montag einen ihrer Auftritte auf Twitter geteilt hat, ist dagegen fraglich.

Matze Knop sorgt in Corona-Krise für Lacher

Übrigens ist die Kelly-Roland-Parodie nicht der einzige Spaß, den sich Knop in Sachen Corona erlaubt. Auch eine eigene Version von „Das geht ab“ von „Die Atzen“ oder eine Micky-Krause-Parodie sorgen auf seinem Instagram-Account für Lacher. Witze in Sachen Corona sind eine gefährliche Gratwanderung und können schnell nach hinten losgehen, aber Matze Knop scheint das richtige Händchen hier zu beweisen. „Danke, dass du uns zum Lachen bringst“: Mit diesen und ähnlichen Worten bedanken sich viele Fans für ein bisschen Ablenkung in der aktuellen Krise.

Auch viele Promis hat das Coronavirus bereits erwischt. Über die aktuellen Entwicklungen in der Corona-Pandemie halten wir unsere Leser täglich auf dem Laufenden.

Indessen berichtet Heimwerker-Queen Sonya Kraus über ihre Quarantäne-Erfahrungen: „Hätte nicht gedacht, dass das so brutal ist.“

va

Rubriklistenbild: © Instagram Matze Knop