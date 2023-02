Iris Klein deutet an: Peter lässt Sterilisation für Yvonne Woelke rückgängig machen

Nachdem Iris Klein verraten hat, dass Peter sterilisiert ist, droht die Lage endgültig zu eskalieren. Nun schlägt Iris sogar vor, dass Peter die Sterilisation für Yvonne rückgängig machen soll.

Mallorca – Das Liebesdrama rund um Iris (55) und Peter Klein (55) sowie dessen vermeintlicher Dschungelcamp-Affäre Yvonne Woelke (41) geht in die nächste Runde. Inzwischen wird keine Rücksicht mehr darauf genommen, wie dreckig die Wäsche ist, die in der Öffentlichkeit gewaschen wird.

Yvonne ist wütend, Peter droht mit Rache, Iris weint

Der aktuelle Streitpunkt: Peters Fähigkeit, Kinder zu zeugen. Vor wenigen Tagen hatte Iris Klein (55) in einer Q&A-Runde auf Instagram ihren Fans erklärt, weshalb sie mit Peter keine gemeinsamen Kinder bekommen hat. Er könne nicht mehr, weil er sterilisiert sei, so die Mutter von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser.

Über diese Nachricht wiederum hat sich Yvonne Woelke total aufgeregt. „Wie kann man nur so dreist lügen?“, ärgerte sie sich über ihre Kontrahentin. Schließlich habe Iris schon früher offen verraten, dass sie selbst keine Gebärmutter mehr habe. Eine eiskalte Lüge findet Yvonne – halb so wild, sagt Iris, denn sie hätten ja beide keine Kinder mehr bekommen können.

Iris Klein schlägt Peter vor, seine Sterilisation für Yvonne rückgängig zu machen

Peter, der sich im Vergleich zu „seinen“ beiden Frauen eher in Schweigen hüllt, gehen diese Details über sein Privatleben viel zu weit. Er kündigt nun an, selbst über Iris auszupacken, die sei nämlich nicht das Unschuldslamm, welches sie vorgäbe, zu sein. Iris versucht die Sache mit Humor zu nehmen, bevor sie dann doch in Tränen ausbricht und eine überraschende Wendung andeutet.

„Was will sie denn jetzt noch? Sie hat doch schon meinen Mann“, will Iris wissen. „Er kommt doch jetzt morgen zu ihr, dann können sie in die Klinik, die Sterilisation rückgängig machen – für ihren Kinderwunsch.“ Yvonne Woelke hatte schon vor langer Zeit über ihren unerfüllten Kinderwunsch gesprochen. Die beiden sollten glücklich miteinander werden, aber Iris damit in Ruhe lassen.

Verwendete Quellen: instagram.com/iris_klein_mama_