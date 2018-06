Zeigt sich Superstar Dua Lipa bei Autogramm-Stunde hier unten ohne? Fans holen Lupe raus

Sängerin und Model Dua Lipa (22) zeigt sich unten ohne bei einer Autogrammstunde. Ein neues Instagram-Foto der Britin mit Wurzeln in Albanien und Kosovo wirft Fragen auf: Hat die Songwriterin wirklich nichts drunter?

New York – Sie gilt als Fashion Victim, Instagram-Model und heiße Newcomerin: Sängerin Dua Lipa. Ihr gleichnamiges und erstes Album kam im Juni 2017 auf den Markt – und wurde bereits über 2,5 Millionen Mal verkauft. Im Januar gab die Songwriterin bekannt, mit den Arbeiten an ihrem zweiten Studioalbum begonnen zu haben. Bis dahin macht sie mit eher ungewöhnlichen Outfits für sich Werbung, wie extratipp.com* berichtet.

Autogrammstunde in New York: Dua Lipa unspektakulär gekleidet – aber nur auf den ersten Blick

Immer wieder ist die 1,73 Meter große Londonerin Dua Lipa in knapper Bekleidung und obszönen Posen zu sehen. Bauchfrei und in knappen Shorts habe ihre Fans sie schon oft gesehen. Doch ihr neuer Look provoziert noch mehr als sonst, sodass sogar die Fans empört sind. Dabei wirkt das Outfit auf den ersten Blick ganz harmlos.

+ Dua Lipa (22) feiert als Sängerin gerade große Erfolge: Ihre Hits sind auf der ganzen Welt in den Charts. © picture alliance / Mairo Cinquet

Die 22-Jährige, die bereits 2015 mit dem Song "New Love" ihren Durchbruch in den Charts hatte, war vergangene Woche in New York eingeladen. Das V-Magazin (hier die Fotos) hatte Dua Lipa in der neusten Ausgabe für das Cover abgelichtet und interviewt. Am Mittwoch (20. Juni 2018) organisierte das Blatt deshalb eine Autogrammstunde mit der Pop-Prinzessin und lud alle Fans ein. Das Model legte einen starken Auftritt hin und präsentierte sich in einem auf den ersten Blick ungewöhnlich zahmen Outfit.

Dua Lipa unten ohne: Hier ist das unten-ohne-Outfit der jungen Sängerin

Ein weißes, knöchellanges One-Shoulder-Kleid mit schwarzen Punkten. Dazu trägt sie Sandalen und eine gelbe Mütze mit dem roten Schriftzug "Solidarity", außerdem Creolen, viele Silber-Kettchen, dicke Ringe und rote Fingernägel. Kaum einen Skandal wert, würde man Dua Lipa nur von der linken Seite in ihrem Outfit sehen.

Doch mit einer Drehung wird klar, warum so viele ihrer 13,3 Millionen Instagram-Abonnenten auf den Look reagiert haben. Das Kleid hat einen Schlitz – bis weit über die Hüfte. Und darunter: nackte Haut. Trägt die junge Frau hier etwas keine Unterwäsche bei ihrem öffentlichen Auftritt?

Ein Beitrag geteilt von DUA LIPA (@dualipa) am Jun 21, 2018 um 5:18 PDT

Mitleid und Staunen: So reagieren die Fans auf Dua Lipas Aktion

Über eine Million Likes bei Instagram, Tausende Kommentare: Die meisten Fans sind begeistert vom sexy Outfit der 22-Jährigen, die übrigens wirklich Dua Lipa getauft wurde. Die meisten, aber nicht alle: Viele sind schockiert als ihnen auffällt, dass die Sängerin "ziemlich sicher keine Unterwäsche trägt": "Ein Windhauch und du bist entblößt", warnt ein Nutzer bei Instagram den Star. Doch nicht alle bleiben so neutral: "Mitleid, ich habe Mitleid mit dir", kommentiert ein Nutzer das Foto, "Du bist wunderschön. Aber was ist das, nackt herumzulaufen?" Dabei gibt es Theorien, dass Dua Lipa sehr wohl etwas drunter hat: eine weiße Unterhose.

+ Dua Lipa bei einer Autogrammstunde in New York. © Screenshot Instagram (@dualipa)

Weiße Unterhose: Spielt Dua Lipa mit den Emotionen der Fans?

Was auf den Fotos versteckt bleibt, zeigt aber ein Video, dass die Künstlerin selber von sich gepostet hat. Bei ihrem Eintritt in die Redaktion wurde sie von der Kamera begleitet. In der Aufnahme sehen die Zuschauer Dua Lipa, wie sie durch die Tür reinkommt. Draußen warten die Fans. Als ein Fan laut ihren Namen schreit, dreht das Pop-Sternchen dreht sich kurz um. In dem Licht schimmert ein weißer Streifen an der linken Hüfte unter ihrem Kleid hervor. Es scheint, als wäre der Star doch lieber auf Nummer sicher gegangen, falls doch ein Windhauch kommt.

+ Dua Lipa bei einer Autogrammstunde in New York. © Screenshot Instagram (@dualipa)

Es ist nicht das erste Mal, das Stars sich freizügig geben. Da müssen die Fans nicht nur in die USA blicken. Auch in Deutschland sorgen Models und B-Promis für Wirbel. Erst kürzlich hat die GNTM-Jurorin neue Freundin von Tom Kaulitz (28) für Schlagzeilen gesorgt: Heidi Klum (45) veröffentlichte bei Instagram ein Bild, auf dem sie absolut nichts an hat. Nicht ganz so freizügig, aber trotzdem pikant zeigte sich auch die Ex von Boris Becker (50): Vergangene Woche zeigte Lilly Becker (41) bei Facebook ein Bild, auf dem sie oben ohne zu sehen ist.

Lisa Fraszewski

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.