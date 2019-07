Lindsay Lohan schenkt Followern hüllenloses Geburtstags-Selfie

© dpa / Will Oliver

Das sind mal Geburtstagsgrüße ganz nach dem Geschmack vieler Instagram-User: US-Star Lindsay Lohan hat anlässlich ihres 33. Geburtstags ein Selfie gepostet, das sie völlig hüllenlos zeigt.

Los Angeles - Zu ihrem 33. Geburtstag hat Lindsay Lohan vor allem ihren rund 7,7 Millionen Followern auf Instagram ein Geschenk gemacht. Denen hat die US-Schauspielerin und Pop-Sängerin zu ihrem Ehrentag nämlich ein Nackt-Selfie präsentiert. Die 33-Jährige trägt auf dem Foto, das sie sitzend vor einem Spiegel zeigt, nichts außer ein bisschen Schmuck am Körper. Ihre Hände und Beine platziert sie darauf allerdings so, dass die pikanten Körperteile gekonnt verdeckt sind.

Lohans einziger Kommentar zu ihrem hüllenlosen Selfie sind die Emojis einer Schleife und einer Torte. Als Dank erhält der ehemalige Disney-Star unzählige Glückwünsche und Komplimente von Fans. Rund 4.300 Kommentare sind inzwischen unter dem Post zu lesen, mehr als 270.000 Likes hat der freizügige Schnappschuss bereits geerntet (Stand: 2. Juli 2019, 15.05 Uhr). Gefeiert hat die 33-Jährige offenbar mit einigen Freunden in einem Restaurant, wie ein Video in ihrer Instagram-Story zeigt.

Beruflich könnte es allerdings besser laufen für Lindsay Lohan. Ihre Reality-Show "Lindsay Lohan's Beach Club" floppte, und auch sonst ist es in Sachen Schauspielerei und Gesang eher ruhig um den einstigen Popstar geworden.

Bald neue Musik von Lindsay Lohan?

Doch das könnte sich in naher Zukunft ändern. Wie mehrere US-Medien berichten, arbeitet die 33-Jährige derzeit an neuen musikalischen Stücken. Angeheizt hatte Lohan derartige Gerüchte selbst, indem sie auf Instagram ein Foto von sich postete, das sie mit Kopfhörern vor einem Mikrofon im Tonstudio zeigte. Auf Twitter kommentierte sie einen entsprechenden Bericht mit den Worten: „Hart am Arbeiten.“

Ein Gutes hatte die Auszeit für Lindsay Lohan aber ohne Frage: Seit einigen Jahren macht sie keine Schlagzeilen mehr, was ihre einstigen Drogen- und Alkoholprobleme angeht.

