Luxus in allen Lebenslagen: Ehemaliger Kinderstar hat persönliche Toilette im Nachtclub

In der Diskothek geht wohl niemand gerne auf die Toilette. Ein Promi spart sich allerdings lästige Gedränge, Anstehen und Warten dank eigenem stillen Örtchen.

Sydney/Australien - Überfüllt, laut und zeitweise auch verdreckt sind die Toiletten in den meisten Nachtclubs. Dennoch kommt man meist nicht um den unangenehmen Besuch. Da hilft nur eines: Ein eigener Lokus im Lieblings-Tanzschuppen.

Lindsay Lohan trifft Jackie O‘ Henderson in Sydney: Im Club hat sie Heimvorteil

Diesen Toiletten-Traum scheint sich Ex-Kinderstar und Skandalnudel Lindsay Lohan nun erfüllt zu haben. Das verriet ihre Freundin Jackie O‘ Henderson in ihrer Radiosendung. Sie hatte einen Termin mit Lohan und ging mit ihr in Sydney auf Piste. In einem Nachtclub musste sich die Journalistin „die Nase pudern“ und stellte sich brav für die Toilette an.

„Ich bin in diesem Nachtclub auf diese öffentliche Toilette gegangen und überall standen Mädels dafür an“, übersetzt RTL.de die Schilderung der 44-Jährigen. Doch Rettung nahte bereits, ein Leibwächter ihrer prominenten Begleiterin tauchte auf einmal vor dem Damen-Klo auf und brachte sie zu einem ruhigeren Ort: „Es gab nur eine Kabine, an deren Tür stand: ‚Nicht benutzen‘ - sie ist nur für Lindsay reserviert.“

Lindsay Lohan hat eigene Toilette in der Disco: Überwachung irritiert Jackie O‘

Lindsay Lohan gönnt sich wohl tatsächlich den Luxus einer eigenen Toilette. Für das It-Girl wahrscheinlich keine unangebrachte Investition, zieht sie doch bekannterweise gerne und regelmäßig um die Häuser.

Henderson war derweil nicht rundum zufrieden mit der Sonderbehandlung: „Ich kam mir schon irgendwie ein bisschen dumm vor“, beklagt sie die (Über-)Wachsamkeit des Leibwächters, „er hat draußen auf mich gewartet“.

Ob sich Lohan diesen Luxus auch wegen eines betuchten Verehrers leisten kann? Gerüchtehalber wird sie von einem saudischen Prinzen umgarnt und reich beschenkt.

mb