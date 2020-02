Durchsichtiges Top ohne BH: Tochter (20) von Johnny Depp mit gewagtem Auftritt

Die Tochter von Johnny Depp macht zunehmend selbst als Schauspielerin von sich reden. Der hübsche Nebeneffekt: Darüber hinaus verzückt Lily-Rose Depp mit äußerst freizügigen Outfits.

Lily-Rose Depp ist die einzige Tochter von Hollywood-Star Johnny Depp .

ist die einzige von . Die 20-Jährige fing als Model an und arbeitet nun selbst als Schauspielerin .

an und arbeitet nun selbst als . Abseits ihrer künstlerischen Tätigkeit sorgt sie mit Freizügigkeit für Aufsehen.

Hollywood-Star Johnny Depp hat eine mittlerweile erwachsene Tochter. Abseits der Skandale um ihren Papa sorgt auch Lily-Rose Depp zunehmend für Schlagzeilen, nicht nur in Anbetracht ihrer Tätigkeit als Schauspielerin. Einst lobte Regisseurin Stephanie Di Gusto, mit der die 20-Jährige vor Jahren zusammenarbeitete, sie sei "außergewöhnlich begabt" und bezeichnete die junge Depp als geborenen Star.

Lily-Rose Depp wandelt auf den Spuren ihres Vaters

Das erste von zwei Kindern des prominenten Schauspiel-Vaters begann die Karriere als Model, ehe im Jahr 2014 das Kino-Debüt an der Seite von Johnny Depp in dem Horrorfilm "Tusk" stattfand. Ziemlich offenherzig zeigte sich Lily-Rose Depp darauf im Jahr 2017 bei einer Modenschau in Hamburg, als sie mit einem knapp geschnittenen Spitzenkleid viele Blicke auf sich zog.

Diese modische Gangart hat die junge Künstlerin bis zum heutigen Tage offenbar nicht abgelegt: Vor wenigen Monaten leistete sich Depp (20) bei der Premiere ihres Films „The King“ einen „Side-Boob-Fail“:

Möglicherweise machte diese Erfahrung Lily-Rose Depp im Februar 2020 ein wenig klüger - sie hat bei der BAFTA-Award-Show in London ein vor unerwarteten Windböen geschütztes Kleid gewählt. Allerdings: Dieses Outfit offenbarte gleich von vornherein ihre Oberweite und die dazu gehörenden Brustwarzen. Zweifellos verzichtete die französisch-amerikanische Schauspielerin hier auf das Mitführen eines BHs, was vornehmlich die männlichen Anwesenden in helle Aufregung versetzt haben dürfte:

BAFTA-Awards: Depp freizügig bei Auftritt von Herzogin Kate

Was das Make-up betrifft, setzte die Tochter des 56-jährigen Star-Schauspielers Johnny Depp aus der Ehe mit der französischen Sängerin Vanessa Paradis (47) auf stark geschminkte Augen und einen rostbraunen Lippenstift, wie News.de schildert. Bei der BAFTA-Gala in London geriet dank des freizügigen Outfits auch beinahe die Anwesenheit von Herzogin Kate in den Hintergrund, wie das Portal weiter berichtet.

+ Lily-Rose Depp bei der BAFTA-Gala. © dpa / Ian West

Für Schlagzeilen sorgte die Depp-Tochter auch mit ihrer Solidarität zu Papa Johnny, als sie ihn im Scheidungsdrama mit Schauspielerin Amber Heard in Schutz nahm.