Lily Allen: Instagram-Pause wegen Konzentrationsproblemen

+ © Kamil Zihnioglu/AP/dpa Warme Worte für die Entscheidung der „Königin“: Lily Allen verabschiedet sich - vorerst - von Social Media. © Kamil Zihnioglu/AP/dpa

„Ich verschwinde für eine Weile“: Sie wolle ihre Verpflichtungen ernstnehmen, erklärt die Sängerin - das falle ihr wegen des Smartphones schwer. Auf Instagram bekommt Lily Allen dafür viel Beifall.

Brooklyn - Sängerin Lily Allen (37, „Not Fair“) hat eine Social Media-Pause angekündet. Auf Instagram schrieb die Britin: „Ich verschwinde für eine Weile. Es ist mir in letzter Zeit immer schwerer gefallen, mich zu konzentrieren, wegen des Smartphones.“

Sie wolle ihre Verpflichtungen ernst nehmen: „Ich habe beruflich einige wirklich großartige Dinge vor und ich möchte diese Verpflichtungen und alle beteiligten Personen angemessen würdigen.“

Ein kleines Trost-Pflaster für ihre Fans gibt es aber doch - denn diese müssen nicht gänzlich auf Allen verzichten: „Mein Team wird vielleicht ein paar Kleinigkeiten posten, aber ich sage "Gute Nacht".“

In den Kommentaren wird die Entscheidung befürwortet. „Eine Pause kann so erholsam sein. Viel Glück mit den Projekten“, schreibt eine Userin. „Tu, was immer du für nötig hältst, du Königin, ich kann es kaum erwarten zu erfahren, was du tust“, bekräftigt sie eine weitere Instagram-Nutzerin. dpa