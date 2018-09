„Verwöhnte Göre“, „peinlich“: Lilly Becker erntet böse Kritik

Lilly Becker (42) versucht ihr Leben nach der Trennung von Tennis-Legende Boris Becker neu zu ordnen und ihr Image aufzupolieren. Dabei hat die Niederländerin kein glückliches Händchen, wie es scheint.

München - Die Scheidung von Lilly Becker und Boris Becker (50) läuft. Nach fast neun Jahren Ehe ist das bestimmt schmerzvoll. Beide sind Eltern eines gemeinsamen Sohnes und es geht natürlich auch ums Geld.

In den vergangenen Wochen versuchte die 42-Jährige deswegen, ihre Karriere in Schwung zu bringen. Lilly Becker war in TV-Shows zu sehen und nimmt Termine wahr. Nun sollte Lilly Becker im Europa-Park Rust eine neue Achterbahn einweihen, doch sie verpasste den Termin. Auf Instagram entschuldigt sie sich.

Lilly Becker entschuldigt sich auf Instagram beim Europapark Rust

„Mir tut es so unendlich leid, dass ich heute früh im Londoner ‚Traffic Jam‘ gesteckt habe und das Flugzeug verpasste“, erklärt Lilly Becker auf Instagram. „ Der enorme Straßenverkehr in London hat mich so aufgewühlt, dass ich jetzt keine gute Taufpatin mehr für die Superachterbahn wäre. Ich werde meinen Besuch im @Europapark in Rust schnellstmöglich nachholen.“

Lilly Becker erntet böse Kritik

Diese Absage kommt bei den Fans überhaupt nicht gut an. Ihre Entschuldigung finden die meisten einfach unmöglich. Lilly Becker muss sich daher einiges anhören: „Unprofessionell“, „peinlich“ und „verwöhnte Göre“ ist in den Kommentaren zu lesen. „Da fliegt man einfach einen Tag früher ... ein absolutes No Go im Berufsleben“, kritisiert ein Follower.

„Ich mag Frau Becker ja gerne. Aber wenn ich eine Verpflichtung oder Verabredung habe, ich würde nie absagen weil mich der Verkehr so mitnimmt, dass ich die Aufgabe nicht machen kann“, schreibt ein anderer Fan. „Um die Situation im Londoner Verkehr weiß man auch. Da fährt man früher los. Dieser Text hingegen ist peinlich und sagt nur: Ihr seid mir nicht wirklich wichtig.“

Einer meint: „Unzuverlässigkeit geht ja mal gar nicht. Und der Grund dafür auch noch absolut lächerlich.“

Die neue Super-Achterbahn im Europapark in Rust wurde übrigens ohne die Taufpatin eröffnet. Lilly Becker schweigt bislang zu der Kritik. Vielleicht ist das auch besser so. Bei einem Auftritt in der TV-Show „Promi Shopping Queen“ legte sich Becker mit ihrer Freundin Shermine Sharivar (35) an. Dabei wollte die 42-Jährige kurz nach der Trennung keinen Trübsal blasen und postete Gerüchte über schlechte Laune mit einem sehr freizügigen Poolfoto einfach weg.

