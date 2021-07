Lilibet Diana: Ist sie von der Thronfolge ausgeschlossen?

Nicht gelistet

+ © Dominic Lipinski/dpa Wundern sich Lilibets Eltern Prinz Harry und Herzogin Meghan schon (Symbolbild)? © Dominic Lipinski/dpa

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Sieben Wochen nach der Geburt der kleinen Lilibet Diana fehlt der Name der Tochter von Herzogin Meghan und Prinz Harry in der offiziell gelisteten Thronfolge der Windsors.

London – Auf der Webseite des britischen Königshauses kann sich die Öffentlichkeit jederzeit über die aktuellen Angelegenheiten des Hauses Windsor informieren. Ein Name fehlt jedoch hartnäckig in der Listung der Thronfolge.*

Prinz Andrew (61) nimmt den rechtmäßigen Platz des zweiten Kindes von Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan* (39) ein. Ist das ein Versehen oder wird Lilibet Diana nicht in der offiziellen Thronfolge berücksichtigt?

Sieben Wochen hatten die Verantwortlichen für die Aktualisierung der Webseite der britischen Royals schon Zeit, die kleine Lilibet Diana Mountbatten-Windsor in die Auflistung zu integrieren. Doch von der Tochter Prinz Harrys* und Herzogin Meghans fehlt jede Spur. Hinter ihrem Bruder „Master Archie Mountbatten-Windsor“* (2) befindet sich auf Platz acht der Thronfolge: Der Duke von York, Prinz Andrew.

Auf diesem Platz müsste Lilibet hinter ihrem Bruder Archie theoretisch zeitnah nach ihrem Geburtstermin am 4. Juni aufgeführt werden. Dessen Name erschien laut britischer Medien immerhin nur 15 Tage nach seiner Geburt 2019 in der offiziellen Listung.

Auch ihr Cousin Prinz Louis von Cambridge* (3) wurde als drittes Kind von Herzogin Kate (39) und Prinz William (39) nur zwölf Tage nach seiner Geburt korrekt geführt. Selbst auf den hinteren Rängen geht es schneller zu. Zara und Mike Tindalls Sohn Lucas, der 22. in der Thronfolge ist, wurde angeblich gleich nach seiner Geburt im März auf der Website aufgeführt. Was steckt dahinter? *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.