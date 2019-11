Knappe Outfits sind bei „Let‘s Dance“-Star Evelyn Burdecki keine Seltenheit. Aber jetzt zeigt sie sich komplett ohne Kleidung - in der Badewanne.

Evelyn Burdecki ist gerade bei der „Let‘s Dance“ -Live-Tour mit dabei

ist gerade bei der -Live-Tour mit dabei Das TV-Sternchen macht immer wieder mit knappen Outfits auf sich aufmerksam

Jetzt postete die „Let‘s Dance“-Kandidatin ein Badewannenbild



Träume sind Schäume - oder doch andersrum? Einen Traum in Schaum stellt auf jeden Fall Evelyn Burdecki dar. Das TV-Sternchen, das für die Live-Tour „Let's Dance" über das Parkett schwebt, hat ein Badewannen-Foto gepostet, das den Fans den Atem stocken lässt.

Das Bild entstand wohl nach einem besonders anstrengendem Training. Da sitzt Evelyn Burdecki, die blonden Haare zum Pferdeschwanz gebunden und noch komplett geschminkt mit verführerisch rotem Lippenstift, in einer schwarzen Badewanne, sie ist nur von Unmengen an Schaum bedeckt.

Dazu schreibt die Blondine: „Ihr Lieben, jeden Abend auf dem Tanzparkett, da ist so ein Schaumbad auch mal ganz nett! Danach bin ich hoffentlich wieder putz und munter und tanze die Choreo ohne Fehler runter! Heute wirbeln wir in Hamburg über die Bühne, und ich hoffe, dass ich endlich mal 30 Punkte kriege!“

Evelyn Burdecki in der Badewanne: Fans drehen durch

Bei ihren 508.000 Followern wären die 30 Punkte auf jeden Fall schon einmal sicher. Denn die rasten bei dem freizügigen Bild förmlich aus: „Wow“, „Hübsch“ und „Mega heiß“ heißt es in den zahlreichen Kommentaren. „Bei deinem Bild wird mancher Mann wieder ganz unruhig werden. Es schaut klasse aus“, munkelt ein Fan von Evelyn Burdecki.

Ein anderer User macht der hübschen „Let‘s Dance“-Kandidatin gleich ein unmoralisches Angebot: „Ich möchte auch gerne mit dir baden!“

Evelyn Burdecki verrät Detail über knappe Kleider

Die Badesession hat sich das TV-Sternchen nach dem kräftezehrenden Training auf jeden Fall verdient. Denn nicht nur das Tanzen verlangt Evelyn so einiges ab: Kürzlich verriet sie, dass die Kleider für die Show teils so eng sind, dass sie diese allein nicht an- oder ausziehen kann und dann halbbekleidet über den Flur hüpfen muss.

Den Fans gefällt Evelyn in allen Outfits, besonders im Schaum-Kleid. Aber eine Frage bleibt offen: Wer hat das heiße Badewannen-Pic eigentlich fotografiert?

Manchmal geht aber bei Evelyns Bildern auch einiges schief - so wie bei diesem Oben-Ohne-Bild. Und dann musste die Blondine auch noch vor Gericht - wegen einer Menge Geld.

