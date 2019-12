Ex von Hollywood-Superstar tanzt sich in Unterwäsche in Weihnachtsstimmung

Ob Leonardo DiCaprio diese freizügige Tanzeinlage seiner Ex-Freundin gesehen hat? Die Fans versetzt das Model mit dem Clip in Weihnachtsstimmung.

München - Ihr Handy leuchtet auf. Er hat ihr geschrieben, was sie gerade macht. Sie schreibt nicht zurück. Stattdessen tanzt sie in Unterwäsche mit einer Rentiermaske auf dem Kopf durchs Wohnzimmer. So scheint ein Abend bei der Ex-Freundin von Leonardo DiCaprio abzulaufen.

Um sich die zugleich freizügige als auch kuriose Situation bildlich besser vorstellen zu können, filmt sich das Model bei ihrer Tanzeinlage. Das Video lädt Nina Agdal auf ihren Instagram-Account für ihre Fans hoch. In den ersten drei Tagen haben knapp 400.000 User den weihnachtlichen Clip gesehen. Es könnten sogar noch mehr werden, denn die 27-Jährige hat 1,7 Millionen Follower auf der Plattform.

Leonardo DiCaprio Ex-Freundin tanzt in Spitzenhöschen

Den trainierten Körper des 1,76 Meter großen Models verhüllt nur ein Höschen aus schwarzer Spitze sowie ein transparenter BH in Knallrot. Ach ja: Und ein Rentierkopf aus Plüsch bedeckt das komplette Gesicht von Nina Agdal. Ausgelassen springt die Dänin vor einem beleuchteten Weihnachtsbaum herum. Mit ausladenden Handbewegungen und kleine Hopser setzt Nina Agdal ihre Kurven in Szene.

Passend zur Dekoration und dem Rentiergeweih läuft im Hintergrund der Weihnachtshit "It's the Most Wonderful Time of the Year". Zu der fröhlichen Melodie baut Nina Agdal einige Drehungen ein. Der Vorteil dabei ist, dass die Ex-Freundin von DiCaprio ihren knackigen Po präsentieren kann. Als Nachteil stellt sich die Nähe zum Weihnachtsbaum heraus. Schwungvoll tanzt die 27-Jährige einige Christbaumkugeln von der Tanne.

Leonardo DiCaprio Ex-Freundin finden nicht alle sexy und lustig

„Das heißeste Rentier, das ich je gesehen habe“, schreibt ein Follower unter das lustige Video. Ein anderer versichert: „Das wird 100-prozentig ein Meme!“. Während die meisten von Nina Agdals Fans den Clip „sexy und witzig“ finden, hält ein User den Post für „einfach nur dumm“.

Zu gerne würde viele wissen, ob Agdals Ex Leonardo DiCaprio das Video gesehen hat. Mit dem Schauspieler war das blonde Model fast ein Jahr lang liiert. Im Mai 2017 ging die Beziehung mit DiCaprio in die Brüche, wie maxim.com berichtet.

