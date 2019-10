Fotos von Promi-Hochzeit aufgetaucht: Eines zeigt Lena Meyer-Landrut ziemlich privat

Wie es aussieht, wenn Promis so richtig Party machen? Das zeigt Palina Rojinski auf ihrem Instagram-Account. Mit dabei waren auch Lena Meyer-Landrut, Sarah Connor und Nico Santos.

Update vom 11. Oktober 2019: Eine Party in Tel Aviv hat ihre Reize. Für Lena Meyer-Landrut ging es dabei gleich mit mehreren befreundeten Stars raus aus dem kalten Deutschland in die Wärme nach Tel Aviv. Der Grund war die Hochzeit von Musikverleger Benjamin Budde und seiner Sigal, die gleich mehrere Tage lang andauerte. Neben Lena Meyer-Landrut befanden sich auf der Party auch Sarah Connor, Nico Santos und Palina Rojinski. Nach einigen Strandfotos von Lena, lieferte nun Palina Rojinski einige Einblicke in die Party, in dem sie auf ihrem Instagram-Account einige Videos und Fotos teilte.

Lena Meyer-Landrut mit Palina Rojinski, Sarah Connor und Nico Santos auf Mega-Party

Als DJane drehte Palinski auf der Hochzeit groß auf und heizte den eingeladenen Partygästen so richtig ein. Auf den Videos erkennt man Lena Meyer-Landrut beim Tanzen und Singen. Auch eine Gesangseinlage soll sie gegeben haben. Hochzeitsgast und „Better“-Star Nico Santos zeigte sich in bester Party-Laune, gab letztlich sogar eine Rap-Einlage zum Besten, wie man es sonst nicht von ihm kennt.

Update vom 8. Oktober 2019: Sonne und Meer, statt Schmuddewetter - Lena Meyer-Landrut (28) hat wie schon berichtet (s.u.) das Wochenende in Tel Aviv (Israel) verbracht. Einen Schnappschuss davon teilte die Sängerin nun auf Instagram mit ihren Follower. In einem roten schulterfreien Sommerkleidchen steht Lena Meyer-Landrut barfuß am Strand. Der Wind weht das Stöffchen zur Seite und gibt einen Blick auf ihre Beine frei. Die Sonne scheint gerade im Meer zu versinken. „Liebe vom Strand“, schreibt die 28-Jährige zum Foto. Die Reaktionen folgen prompt. „Lady in Red“, „Miss Suneshine“ und „Alter Falter“ applaudieren die Bewunderer und Bewunderinnen ihrem Idol. Und natürlich gibt es viele Herzen und Liebe zurück.

Lena Meyer-Landrut war übrigens für eine Hochzeitsparty nach Tel Aviv gereist. In ihrer Instagram-Story ist zu sehen, dass Palina Rojinski bei einer Party als DJane in Aktion war.

Lena Meyer-Landrut feiert Strandparty mit zwei anderen Mega-Stars: „Lieb euch so doll“

Erstmeldung vom 6. Oktober 2019:

Tel Aviv - Lena Meyer-Landrut sorgt auf ihrem Instagram-Profil regelmäßig für Unterhaltung bei ihren drei Millionen Abonnenten. Zumeist freuen sich die Fans über Fotos der Sängerin in knappen Outfits. Doch daneben hält Lena so auch die Welt über ihre Aktivitäten und Reisen auf dem Laufenden. Jetzt schickte die ESC-Siegerin Eindrücke von einer Strandparty im sonnig-warmem Israel ins Netz. Mit dabei waren auch zwei andere echte Superstars aus Deutschland.

+ Lena Meyer-Landrut gönnte sich in Israel etwas Sonne. © Screenshot: Instagram/lenameyerlandrut

Ach wie schön das Leben als bekannter Musiker doch zumindest manchmal sein kann. Während in Deutschland die Ausläufer des Hurrikans „Lorenzo“ den goldenen Herbst verhageln und für eher mieses Wetter sorgen, hat sich Lena Meyer-Landrut einen Platz an der Sonne gegönnt. Die 28-Jährige, die gerade erst mit einem neuen „Wow-Bild“ für Aufsehen in der Online-Community sorgte, verbrachte das Wochenende im schönen Tel Aviv in Israel. Am dortigen Strand von Tel Aviv-Jaffa hat es derzeit wohlige 28 Grad bei nur leichter Bewölkung.

Lena Meyer-Landrut feiert Strandparty mit zwei weiteren Stars

Noch besser ist so ein Trip natürlich, wenn man das gute Wetter in guter Gesellschaft verbringen kann. Den Glückstreffer diese beiden Punkte auf einmal abhaken zu können, landete nun eben Lena. „Ich lieb euch so doll“, schrieb sie in einer Instagram-Story zu einem sommerlichen Video.

Darauf zu sehen ist der helle Sandstrand von Tel Aviv und eine gut gefüllte, wie entspannte Strandparty. Die Besucher sitzen auf Plastik-Stühlen mit den Füßen im Sand und scheinen beste Laune zu haben.

Doch wen liebt Lena nun so „doll“? Freundlicherweise listet die Sängerin die entsprechenden Freunde in ihrer Story auf. Es sind keine Unbekannten: Neben dem Musik-Produzenten Konstantin Scherer und dem Talent Scout Victoria Rebecca Budde sind auch zwei echte deutsche Superstars unter den Geliebten.

Video: So sexy zeigt sich Lena Meyer-Landrut am Strand

Lena Meyer-Landrut singt und feiert mit Nico Santos

Einmal nennt Lena den Sänger Nico Santos, mit dem sie gerade erst den gemeinsamen Song „Better“ veröffentlicht hat. Und das war nicht ihre erste Begegnung: Mit dem 26-Jährigen hat die ESC-Siegerin ohnehin schon des öfteren in den vergangenen Jahren zusammengearbeitet. So steuerte Nico für Lena Lied „Lost in You“ den Text bei und bei Lenas Song über ihren Vater („If I was your Daughter“) spielte Nico Klavier. Man kennt sich also. Passenderweise schickte auch Nico Santos eine Insta-Story vom Israel-Strand in die Welt. Darauf ist ebenfalls der zauberhafte Sonnenuntergang zu sehen, den auch Lena in ihrer Story teilte.

Sarah Connor antwortet Lena Meyer-Landrut direkt

+ Sarah Connor antwortete direkt auf Lenas Liebesbekundung. © Screenshot: Instagram/Sarahconnor Doch noch ein sehr bekannter Name findet sich in Lenas Party-Gäste-Liste, der durchaus etwas mehr überrascht: Last but not least nennt Lena auch Sängerin Sarah Connor, die mit ihrem Lied „Vincent“ 2019 für Furore sorgte, als eine ihrer Liebsten. Und Lena ist im Glück, denn Sarah erwidert ihre Liebe. Die blonde Sängerin repostete Lenas Video in ihrer Story und schrieb darunter zu drei dicken, roten Herzen: „und wir dich“. Schön, wenn sich die Stars so gut verstehen.

Übrigens: Das „Wow-Foto“ kam im Zusammenhang mit der Strandparty diesmal eben nicht von Lena Meyer-Landrut, sondern von Sarah Connor, die sich im gewagten Badeanzug präsentierte und dafür tolles Feedback von den Fans bekam.

