Lena Meyer-Landrut zeigt sich verrucht - doch alle schauen nur verwundert auf ihren Fuß 

Lena Meyer-Landrut postet nur ein Foto auf Instagram und schon geht's los. Besonders Körperdetails machen ihre Fans verrückt.

München - Lena Meyer-Landrut (28) versteht es ihre 2,9 Millionen Follower bei Instagram bei Laune zu halten. Die Sängerin postet Fotos aus dem Bett, beim Baden am See oder Backstage. In jeder Lebens- und Gefühlslage scheinen die Fans ihrem Idol ganz nah zu sein. Lena Meyer-Landrut gibt sich verletzlich, sportlich, aber provoziert.

Die Resonanz auf die Bilder sind bisweilen heftig. Von Lob bis Kritik ist alles dabei. Finden einige Bewunderer zum Beispiel ihren Look zu bizarr, gehen die Kommentare zwischendurch schnell mal unter die Gürtellinie.

Nun hat Lena Meyer-Landrut ein neues Foto veröffentlicht und die Fans sind sich größtenteils einig: „Queen“, „schock verliebt“ und „Traumfrau“ ist in den Kommentaren zu lesen. „Alter Falter, da verbrennt man sich ja alles“, schwärmt sogar einer.

Lena Meyer-Landrut: Alle gucken nur auf ein Körperdetail

Natürlich sehen einige aber viel mehr als das. Den Argusaugen ihrer Fans entgeht offenbar nichts. Sie nehmen sofort Details ins Visier. In diesem Fall sind es Beine: „Ich liebe deine Beine“, „Diese Beine - Schock verliebt“ aber auch „Schöne geile Beine.“

Das auf dem Instagram-Foto nur ein Bein zu sehen ist, scheint nur einen zu stören. „Wenn man ein Porträt - Foto macht, schneidet man nicht den Fuss ab... schlechter Fotograf...“, kritisiert ein Fan.

Lena Meyer-Landrut hat keine Scheu ihren Body in knappen Outfits zu zeigen. Mit viel Haut und wenig Stoff hat die 28-Jährige kein Problem. Auf ihrem Instagram-Account sind viele heiße Fotos zu finden. Und scheinbar hat Lena mit dem aktuellen Post einen Nerv getroffen. „Puh seit Ewigkeiten mal wieder in Nylons. Da wird man direkt wuschig“, schreibt ein User.

Lena Meyer-Landrut: Tattoo am Fuß - Fans zerbrechen sich den Kopf

Aber ganz viel Bein macht nicht alle verrückt. Ein winziges - aber völlig anderes Detail weckt die Neugier. Die Lack-Highheels und ihr Schmuck ist es jedoch nicht, sondern ein Schriftzug an ihrer Fuß-Fessel.

„Was ist am Fuß für ein Tattoo. So schön“, kommentiert ein User. „Nettes neues Tattoo am Fuß“, bemerkt ein anderer. „Nicht noch mehr Tattoos bitte !!!“, warnt sogar jemand. Die drei scheinen echte Kenner zu sein, was die Körperverzierungen der Eurovision Songcontest-Gewinnerin betrifft. Ob das tatsächlich zutrifft, kann wahrscheinlich nur die Sängerin selbst beantworten. Als Meyer-Landrut im Mai mal sonnig Urlaubsgrüße bei Instagram verschickt hat, ist schon ein Tattoo am Fuß zu sehen.

Lena Meyer-Landrut verrät überraschende Zukunftspläne: „Reizt mich schon länger“

Lena Meyer-Landrut ist gerade eine der erfolgreichsten Prominenten Deutschlands. Doch ein großer Traum der 28-Jährigen blieb bisher unerfüllt.

Lena war auch auf dem Wacken-Festival, bei dem sie etwas deplatziert wirkte. Die Fans waren von einer Sache besonders genervt. Auch die Verwirrung um ein weiteres Teil am Kopf hat den Fans nicht gefallen.

ml