Lena Meyer-Landrut: Verruchtes Foto lässt Kollegen verwundert fragen: „Helene Fischer?“

Im Style nicht soooo weit voneinander entfernt: Helene Fischer bei ihrem Konzertfilm im ZDF und Lena Meyer-Landrut in ihrem Video.

Ein neues Foto von Lena Meyer-Landrut sorgt bei Kollegen für einen Helene-Fischer-Vergleich. Kein Wunder, eigentlich ...

Unser Artikel vom 31. August 2019:

München - Lena Meyer-Landrut weiß, wie man sich im Gespräch hält. Natürlich zuallererst mal mit neuer Musik. Gemeinsam mit Nico Santos hat sie die Single „Better“ und das passende Video veröffentlicht. Bei ihrem ersten Auftritt mit Nico Santos zeigte sich Lena in einem Latex-Top.

Und dann doch auch mit heißen Anblicken. Dieses Mittel hat Lena Meyer-Landrut auch genutzt, um das neue Video zu promoten: Lena Meyer-Landrut ohne Hose auf einem Pferd - oder auch in Fetisch-Outfit mit Hunden.

Am Freitag (30.8.) hat die 28-Jährige ein weiteres Foto auf Instagram gepostet, um auf das Video hinzuweisen. Das ging aber teils ein bisschen nach hinten los.

Lena Meyer-Landrut in Ketten: „Helene Fischer?“, fragen The BossHoss

Denn die „The Voice“-Jury Kollegen von The BossHoss vergleichen sie mit einem anderen Star, wie sie mit einem frotzelnden Kommentar zum Ausdruck bringen: „Helene Fischer?“, fragen sie mit einem Emoji, der die Zunge rausstreckt.

„Helene Fischer schwebt auch immer so herum an Seilen“

Nicht jeder Fan versteht das sofort. Andere aber schon. Klar, knallrotes Outfit im Fetisch-Look, wie es auch gerne mal Helene Fischer trägt. Dazu hängt Lena Meyer-Landrut in Ketten - auch Helene Fischer ist für Akrobatik bekannt. Da liegt der Vergleich schon nahe. „Sie schwebt auch immer so herum an Seilen bei Konzerten“, erklärt ein Fan.

Übrigens: Nico Santos, der Duett-Partner von Lena Meyer-Landrut, schrieb einst selbst einen Song für Helene Fischer. So schließt sich der Kreis.

Wegen des Videos von Lena Meyer-Landrut gibt es übrigens auch Plagiatsvorwürfe. Kürzlich überraschte sie zudem mit einem ganz neuen Look - so haben wir Lena Meyer-Landrut noch nie gesehen.

