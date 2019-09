Lena Meyer-Landrut veröffentlicht ein neues Musikvideo - Fans haben fiesen Verdacht

Lena Meyer-Landruts neues Musikvideo sorgt für kritische Kommentare. YouTube-Nutzer werfen ihr vor, der Stil des Videos sei von einem anderen Musiker geklaut.

Am 30. August veröffentlichte Lena Meyer-Landrut das Video zu ihrer neuen Single „Better“ auf YouTube. Fans merken in den Kommentaren an, dass der Clip zum Song mit Nico Santos Ähnlichkeiten zu einem anderen Musikvideo aufweise. „Das ist szenenmäßig komplett abgekupfert von Monet Papi“, schreibt ein Nutzer unter dem Video. Er meint Lena Meyer-Landruts Video sehe aus, wie das Video zum Song „Papi“ von Monet192 mit der Rapperin badmómzjay. Die Kostüme, die Farbgebung und auch die Szenen würden dem anderen Clip sehr ähneln: „Der Style des Videos ist 1 zu 1 derselbe“, kommentiert ein anderer User bei YouTube.

Lena Meyer-Landruts Kostüm ähnelt denen der Tänzerinnen in Monet192s Video

Das Ouftit von Lena Meyer-Landrut besteht aus einem Tüllrock und sie trägt verzierte Lack-Hosenträgern in knalligem Rot. In Monet192s Video tauchen Tänzerinnen mit ähnlichen Kostümen auf. Auch hier arbeiteten die Stylisten mit Tüll und Lack-Elementen. Das Auto in dem Lena Meyer-Landrut und Nico Santos in ihrem Clip fahren, ist ein alter Pick-Up. Monet192 posiert ebenfalls in einem älteren Fahrzeug, das allerdings etwas sportlicher daherkommt als der Wagen aus dem Video der ESC-Gewinnerin von 2010.

Lena Meyer-Landruts Video: Nico Santos singt vor weißem Hintergrund

Weitere Szenen fallen bei genauerem Hinsehen auf. Nico Santos singt in einem weißem Outfit vor weißem Hintergrund. Auch im Clip von Monet192 findet sich eine ähnliche Performance, bei der der Rapper weiß gekleidet posiert.

Außerdem fällt den Fans auf, dass Lena wie auch die Rapperin badmómzjay, die in Monet192s Video ihr Debüt feiert, in dem neuen Musikvideo auf einem schwarzen Pferd sitzt. Auch hier ist das Szenenbild sehr ähnlich. Der Kopf des Pferdes ist auf der linken Seite des Bildes.

Monet192 reagiert entspannt auf Lenas Video

Unter dem neuen Video häufen sich kritische Kommentare. „Schon traurig als Künstler nicht kreativ genug zu sein, um ein eigenes Video zu kreieren! Einfach von Papi kopiert“, schreibt ein User unter dem Video auf YouTube. Ein weiterer Nutzer kann den Kopie-Vorwurf nicht nachvollziehen: „Wenn so wenige Gemeinsamkeiten ausreichen, um geklaut zu haben, hat Papi wohl erst recht geklaut. Sein Video ist nicht das Erste in so einem Stil“.

Laut Bild fände der Musiker es gar nicht so schlimm, falls Lena sich von dem Video habe inspirieren lassen. „Für mich ist die ganze Sache eher eine Ehre. Natürlich musste ich schon lachen, als mir das Video von Fans geschickt wurde. Aber anscheinend gefällt anderen namhaften Künstlern meine Kunst und die meines Teams um Regisseur Robert Wunsch. Ich werte das mal als Wertschätzung“, sagt der Rapper Monet192.

Ein anderer Fan lobt das Video und schreibt auf YouTube: „Einfach nur Klasse Video zu dem geilen Song!“

Schon bevor das Video von Lena Meyer-Landrut veröffentlicht wurde, postete sie Szenen daraus auf Instagram. Die freizügigen Bilder zogen Aufmerksamkeit auf sich und das, obwohl es immer wieder solche Bilder auf Lena Meyer-Landruts Instagram-Channel gibt.

Auch vor einiger Zeit gab es Wirbel um ein Video von Lena Meyer-Landrut: sie zeigte sich sehr emotional.