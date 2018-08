„Es wird heiß“: Trägt Lena Meyer-Landrut auf diesem Foto etwa nur Unterwäsche?

Auch Lena Meyer-Landrut macht das Wetter zu schaffen. Die hübsche Musikerin postete ein freizügiges Foto, das zu allerlei Spekulationen einlädt.

Köln - „Is gettin hot“ („Es wird heiß“) - die Doppeldeutigkeit der Worte, die Lena Meyer-Landrut zu ihrem neuen Instagram-Foto wählt, könnte gewollt sein. Die 27-Jährige zeigt sich darauf sehr leicht bekleidet. Obwohl - oder gerade weil - das Bild nach unten hin auf Dekolleté-Höhe abgeschnitten ist, regt es die Fantasie an und lädt zu Spekulationen ein: Trägt sie da etwas nur einen BH? Wie ein Top oder ein Bikini schaut es nicht unbedingt aus:

Mehr als 72.000 ihrer Follower klickten bis Sonntag, 14 Uhr schon auf „Gefällt mir“. Viele reagieren, indem sie die Temperatur an ihrem jeweiligen Ort posten. Doch mancher Kommentar bezieht sich auch auf ihr Aussehen. Kein Wunder, bei dem lasziven Blick und der knappen Garderobe.

„Wow wie kann man nur sooo hübsch sein“, heißt es da. „Du siehst absolut fantastisch aus“ zudem. Und: „Bist wunderschön.“ Manche Reaktion wie „unerträglich heiß“ könnte in ihrer Mehrfachbedeutung auch gewollt sein. „Du bist hot“ jedenfalls ganz bestimmt. Einmal gibt‘s aber auch Gemecker: „Was ein billig wirkendes Foto.“

So manchem fällt aber auch ein unübersehbares Detail auf: die Schatten an der Wand und auf dem Körper, die wahrscheinlich von einer Jalousie stammen. „Bist du im Knast???“, witzelt ein Fan. Ein weiterer meint: „Sorry, Leni, aber alles, woran ich denken kann, ist, dass du am Ende aussiehst wie ein Zebra, wenn du dich eine Zeit lang so sonnst. Hahahahaha.“

Es ist bei weitem nicht das erste textilarme Foto, des Meyer-Landrut bei Instagram gepostet hat. Unvergessen ist das WM-Foto mit „vergessener Hose“. Und auch jenes, das sie im Pool zeigt, hatte es in sich.

lsl.

Rubriklistenbild: © Lena Meyer-Landrut bei Instagram