Lena Meyer-Landrut: Sängerin tanzt lasziv in knappem Outfit - dann küsst sie diesen Star

Lena Meyer-Landrut schmeißt zur Veröffentlichung ihres neuen Albums eine wilde Party. Dort tanzt sie in knappem Outfit und küsst auch einen Star.

München - Seit Freitag ist es erhältlich: Das neue Album von Lena Meyer-Landrut. „Only Love, L“ bewirbt die Sängerin fleißig auf ihrem Instagram-Kanal, immerhin ist es bereits vier Jahre her, dass die 27-Jährige ein Album veröffentlicht hat. Seitdem war es in puncto Gesang eher still um sie geworden. Um nun wieder an ihre alten Erfolge anzuknüpfen, versucht Lena Meyer-Landrut, die Fans auf „Only Love, L“ durch viel Werbung in den sozialen Netzwerken aufmerksam zu machen. In ihrer Instagram-Story zeigte sie nun die Veröffentlichungs-Party des Albums und präsentiert sich dort ziemlich lasziv.

Lena Meyer-Landrut: Sängerin feiert neues Album mit wilder Party

Zuletzt gab sich Lena Meyer-Landrut auf Instagram noch völlig emotional, sobald es zu ihrem neuen Album kam. Umso quirliger wirkt sie in ihrer Story, die die Veröffentlichungs-Party zeigt. Von Anfang an strahlt die Sängerin über das ganze Gesicht und verkündet: „Wir sind auf meiner Realease-Party!“ Aufgeregt führt sie ihre Fans bei der Feier herum und zeigt „die super Insta-Wall“, vor der man Fotos im Design ihres Albums machen könne.

Doch schon bald stellt Lena Meyer-Landrut klar: Die Party ist wohl nicht für unter 18-Jährige. Stolz präsentiert sie Schnaps-Flaschen mit dem Label ihres Albums. „Das Dinner ist jetzt vorbei und die Party geht los! Yey! Wuhu!“, schreit sie euphorisch ihren Fans zu.

Neues Album von Lena Meyer-Landrut: Sängerin küsst Bill Kaulitz auf die Wange

Doch auch so manche prominente Gäste tummeln sich offenbar auf der Party. In einer ihrer Storys säuselt sie süffisant: „Schau mal, wer hier ist.“ Plötzlich kommt Bill Kaulitz ins Bild, der sich vor Kurzem über Heidi Klums Schwangerschaftsgerüchte geäußert hat. Offenbar unterhält er sich gerade mit jemand anderem, doch Lena Meyer-Landrut wiederholt nochmal ein bisschen lauter: „Schau mal, wer hier ist.“ Er begrüßt die Fans und lächelt in die Kamera, dafür bekommt er von der 27-Jährigen einen dicken Kuss auf die Wange gedrückt. Dazu schreibt sie: „Ich liebe dich.“

Lena Meyer-Landrut: Sängerin tanzt lasziv auf Party für neues Album

Anschließend geht es für Lena Meyer-Landrut direkt auf das Tanzparkett. Freizügige Auftritte, bei denen gerne auch einmal etwas hervorblitzen darf, ist man von der Sängerin ja gewohnt. Doch auf ihrer Party zeigt sich die 27-Jährige in einem Top, das gerade so die wichtigsten Stellen verdeckt. Mit einem schwarzem, hautengen Oberteil, das schon knapp unter der Brust aufhört, bewegt sie sich in ihrer Story zu Rihannas „Rude Boy“. Mit einem Drink in der Hand lässt sie zum Takt ihre Hüften schwingen und singt auch ein wenig mit. Ihre Party scheint Lena Meyer-Landrut wirklich zu genießen.

