Enorme Veränderung im Gesicht von Lena Meyer-Landrut - Fans sind entsetzt

Lena Meyer-Landrut provoziert mit einem bizarren Look. Hat die Sängerin es wirklich nötig, sich auf diese Art und Weise zu tarnen? Der Look ist schon recht bizarr.

Update vom 7. August, 10.48 Uhr: Lena Meyer-Landrut hatte schon mal einen Maulkorb um den Hals und ihre Brüste mit Gaffer-Tape umwickelt. Auf Instagram hat die Sängerin nun ein Foto gepostet, auf das ihre Fans zum Teil recht krass reagieren: „Wie geil das aussieht“, lobt ein Fan. Ein anderer schreibt: „Du brauchst dich nicht zu tarnen, sonst kann man dein wunderschönes Gesicht ja gar nicht sehen.“ Das waren noch die harmlosen Kommentare unter diesem Instagram-Pic.

Lena Meyer-Landrut: Was hat die Sängerin vor ihrem Gesicht?

Lena Meyer-Landrut hat auf dem Foto ihr Gesicht versteckt. Nur ihre haselnussbraunen Augen sind zu sehen. Weißer Spitzenstoff verdeckt ihr Antlitz - von der Nase bis über das Kinn. Um ihren zierlichen Hals trägt 28-Jährige dagegen eine dicke Panzerkette. Ihr Top im Bondage-Look ist vielen schon bekannt. Das Teil gehörte offenbar zu ihrem Tour-Outfit und war auf vielen Schnappschüssen zu sehen.

Das Stöffchen vor Lenas Gesicht irritiert jedoch einige Follower. Es hagelt Kritik: „Zur Abwechslung mal ne Tischdecke statt Slip?“, schreibt ein Nutzer. „Aaahhhh du hast eine Tischdecke im Gesicht“, bemerkt ein Fan. „Meine Oma vermisst ihre Tischdecke - Menschhhh“, witzelt ein anderer.

Um auf diesen modischen Fehltritt hinzuweisen, versuchen es einige Fans auch etwas diplomatischer. „Keiner sieht halt mit ner Tischdecke im Gesicht so gut aus wie du ...“ oder „Du bist zu schön für das Deckchen. Aber wie immer, so kannst Du einfach alles tragen.“

Ob die Kritik bei der Musikerin selbst ankommt? Vielleicht ist diese Deckchen-Phase schon vorbei. Die Aufnahme ist offenbar etwas älter. „Throwback with a Tischdeckchen in ma face. Tarnung ist alles“, schreibt Lena Meyer-Landrut zum Foto-Post und ein Tränen lachender Smiley ist auch dabei. Und übrigens: Wo ist eigentlich Lenas Bauchnabel?

Lena Meyer-Landrut postet nur ein Foto auf Instagram und schon geht's los. Besonders Körperdetails machen ihre Fans verrückt.

Lena Meyer-Landrut: Was ist mit ihrem Gesicht los? Neue Aufnahmen bringen inzwischen Klarheit

Update vom 5. August, 13.49 Uhr: Entwarnung bei Lena Meyer-Landrut! Ihr Gesicht und vor allem ihre Lippen sehen wieder ganz normal aus. Das geht aus einem neuen Clip in ihrer Instagram-Story hervor. Dieser zeigt sie und einen Kollegen im Studio.

Dort sieht Lena Meyer-Landrut wieder aus wie gewohnt. Na ja, fast. Sie hat Glitzer im Gesicht - der Herr hinter ihr auch. Hervorgerufen durch einen Instagram-Filter. Nur diesmal einem mit Glitzern.

+ Lena Meyer-Landrut mit normal großen Lippen - und glitzerndem Gesicht. © Screenshot

Das spricht auch für die Theorie, dass sie für die seltsamen Story-Fragmente am Samstag (siehe Screenshots unten) einen „Dicke-Lippen-Filter“ verwendet hatte. Bzw. die gleiche App wie Sophia Thomalla. Beruhigend ...

Lena Meyer-Landrut an Schulter verletzt?

Update vom 4. August, 22.29 Uhr: Nachdem Lena Meyer-Landrut ihre Fans unlängst mit ihrem Gesicht beziehungsweise wegen ihrer Lippen geschockt hat (s. unten), sorgt sie nun mit einem weiteren Körperteil für Aufregung.

So ist es dieses Mal Lenas Schulter, um die sich ihre Fans sorgen. Die Sängerin hat jetzt nämlich ein Foto von ihrem Mini-Gig bei der „Adidas Runners“-Afterparty gepostet - weshalb sie auch gänzlich in den Klamotten jener Marke gekleidet ist.

Doch während einige Fans ihr Foto einfach nur „Wow“ oder den „Hammer“ finden und loben, die Sängerin sehe immer „so toll“ aus, scheinen andere ganz genau hinzuschauen. So fällt deren Blick nämlich auf ein paar seltsame Schatten an der linken Schulter der Musikerin. „Deine Schulter? Aua?“ kommentieren einige Lenas Post ganz besorgt.

Lena Meyer-Landrut: Fans besorgt um ihre Schulter

Tatsächlich lässt das Bild vermuten, Lena habe sich die Haut dort ein wenig aufgeschürft. Manche ihrer Fans meinen auch, es könnte sich um eine kleine Brandwunde handeln und sind ganz besorgt um ihren Liebling. Betrachtet man allerdings die weiteren Bilder der Adidas-Fotostrecke, die Lena gepostet hat, sieht deren Schulter wieder völlig unversehrt aus.

Auch Lenas Haare sind Thema im Netz

Doch egal, was es mit jenen komischen Schatten nun tatsächlich auf sich hat, wandert der Blick der User nicht nur auf Lenas Schulter, sondern auch darunter: „Fehlen nur noch die Achselhaare“, stellen sie fest. Auch an anderer Stelle, so vermuten die User, könnte Lena die Rasierklinge angesetzt haben, und fragen; „Hast du deine Augenbrauen geschnitten?“ Somit schließt sich der Kreis wieder hin zu Lenas Gesicht, mit dem Lena bekanntlich ja ebenfalls geschockt hat. Es scheint, als würde man sich als Popstar wohl ganz genauen anatomisch-phyischen Untersuchungen seitens seiner Fans unterziehen müssen.

RTL-Moderatorin Vera Int-Veen wollte mit ihrer Ehefrau auf Mallocra in einem berühmten Club feiern. Doch die Party war schnell vorbei.Die Security setzte die beiden ihr zufolge vor die Tür.

Lena Meyer-Landrut: Was ist mit ihrem Gesicht los? Dieser Anblick dürfte Fans schocken

Originalartikel vom 4. August 2019

Hannover - Vorbei der Spaß! Lena Meyer-Landrut hatte sich eine kleine Auszeit gegönnt und einen Privat-Ausflug zum Wacken-Festival unternommen. Doch am Samstagabend stand dann wieder ein beruflicher Termin an.

Nach Wacken, wo sie wohl einen Fehler beging, hieß das neue Ziel: Adidas. Gemeinsam mit Laurita Spinelli (ESC-Teilnehmerin 2019 mit Sisters) trat sie bei einer After-Show-Party des Sportartikel-Konzerns auf. Und begleitete den kompletten Samstag mit kleinen Instagram-Clips: Lena Meyer-Landrut im Fitnessstudio, Lena Meyer-Landrut draußen zu Fuß, Lena Meyer-Landrut in der Maske und Lena Meyer-Landrut auf der Bühne.

+ Sieht seltsam aus: Lena Meyer-Landrut. © Screenshot

Lena Meyer-Landrut: Wie sehen denn ihre Lippen bitte aus?

Sowohl beim Mini-Video im Freien als auch in der Maske ist dabei Lenas Gesicht in Großaufnahme zu sehen. Und der Anblick dürfte ihre Fans schocken: Was bitte ist mit ihren Lippen passiert? Vor allem die Oberlippe wirkt unnatürlich groß. Sieht fast so aus wie Chiara Ohoven, die für ihre großen Lippen bekannt ist.

Es gibt verschiedene Erklärungsansätze. Natürlich den naheliegendsten, nämlich dass Lena Meyer-Landrut nach Wacken noch einen weiteren Termin hatte. Oder hat sie beim Metal-Festival Haue abbekommen, und alles ist deswegen so angeschwollen?

+ Lena Meyer-Landrut in der Maske. © Screenshot

Lena Meyer-Landrut: „Schlauchboot-Filter“ bei Instagram?

Ebenfalls gut möglich, aber die langweiligste Lösung: Lena Meyer-Landrut hat eine Art „Schlauchboot-Filter“ auf die Videos gelegt und veräppelt ihre Fans. Dafür spricht, dass sie in einem der Clips sagt: „Ist euch meine neue Haarfarbe aufgefallen. Hab mir die Haare gefärbt. Wie findet ihr?“ Dagegen, dass sie sowohl draußen als auch in der Maske so seltsam aussieht.

+ Muss das so sein? Lena Meyer-Landrut mit ungewohnt vollen Lippen. © Screenshot

Auf eine andere Körperstelle wanderten die Blicke bei einer weiteren Instagram-Aufnahme von Lena Meyer-Landrut. Da nämlich zeigte sie sich oben ohne.

Auch das Gesicht von Boris Becker sah unlängst sehr seltsam aus.