Lena Meyer-Landrut lässt tief ins Dekolleté blicken - ihren Fans gefällt der „Diva Moment“

München - Es glitzert und funkelt, aber vor allem zeigt es viel nackte Haut - Lena Meyer-Landrut* präsentiert ihren Instagram-Fans ein neues Foto von sich im Glitzer-Outfit. „Wait. I need a throwback to this diva moment“ (Deutsch: „Moment. Ich brauche ein Rückblick zu diesem Diva-Moment“), schreibt sie unter das Foto und ergänzt einen weinenden Emoji sowie einen mit Herzaugen.

Der Diva-Moment, auf dem sie mit dem Mega-Ausschnitt-Foto anspielt, ist die Verleihung des deutschen Radiopreises, der am 25. September 2019 in der Elbphilharmonie Hamburg stattfand. Lena hatte an dem Abend einen gemeinsamen Auftritt mit Nico Santos, bei dem die beiden ihren gemeinsamen Song „Better“ performen durften. Auf der Bühne wie auf dem roten Teppich präsentierte sich Lena damals schon in dem tief ausgeschnittenen Glitzer-Oberteil, das wie sie damals auf Instagram erklärte, von der schwedischen Textilmarke H&M stammt.

Lena Meyer Landrut zeigt tiefe Einblicke in ihre Dekolleté - den Fans gefällt es

Im September, einen Tag nach der Verleihung, veröffentlichte Lena ein ganz ähnliches Foto von sich im Glitzer-Outfit. Anders als beim neuen Bild erkennt man auf diesem Foto den Mega-Ausschnitt nicht. Über 80.500 Nutzer gefällt das Foto von September - das neue Foto, das Lenas Mega-Dekolleté präsentiert, hatten bereits nach 20 Stunden über 143.500 Fans mit einem Herz markiert.

Lena Meyer Landrut erinnert mit Instagram-Foto an Diva-Abend

Lena gewann 2010 den internationalen Gesangswettbewerb „Eurovision Song Contest“ und wurde dadurch über Nacht mit ihrem Hit „Satellite“ weltweit bekannt. Inzwischen hat die Sängerin fünf Studioalben veröffentlicht*und hat bereits za hlreiche TV-Auftritte hinter sich.* Auf Instagram folgen der 28-Jährigen inzwischen über 3,2 Millionen Fans, denen Lena dadurch fast täglich Einblicke in ihren Alltag ermöglicht.

