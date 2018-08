Lena Meyer-Landrut reißt sich die Klamotten vom Leib – was sie drunter hat, überrascht die Fans

Gewagter Auftritt. In einem neuen Video reißt Lena sich die Klamotten vom Leib – was sie drunter hat, überrascht ihre Fans.

Berlin - Lena Meyer-Landrut (27) ist immer für eine Überraschung gut - von ihren einstigen Nackt-Aufnahmen bis hin zu Klartext der ganz anderen Art. Auch dafür lieben sie ihre Fans. Und nun zeigt sie sich erneut in ungewohnter Weise. Im neuen Clip der Rap-Superstars Casper und Marteria reißt sie sich die Klamotten vom Leib. Doch warum?

Das Musikvideo, in dem viele bekannte Gesichter auftauchen, handelt von einem brutalen Tischtennis-Turnier, in dem sich Casper (35) und Marteria (35) als erbitterte Kontrahenten gegenüber stehen. Die Menge ist außer sich und feuert ekstatisch ihre Helden an.

Plötzlich (etwa ab Minute 2:18) sieht man mitten in der Menge auch Lena Meyer-Landrut. Erst noch mit einem blau-weißen Marteria-Shirt bekleidet, scheint sie sich plötzlich umzuentscheiden und zerreißt in waschechter Hulk-Hogan-Manier ihre Kleidung. Darunter: ein schwarzes Casper-Shirt!

Fans sind von Lenas Aktion verblüfft

Doch warum sind die Fans so überrascht? Bei YouTube schreibt ein User sogar, dass es sein Moment 2018 sei, Lena in einem Casper-Shirt zu sehen:

Ganz einfach: Die Grand-Prix-Gewinnerin von 2010 und der Rapper aus Bielefeld haben eine gemeinsame Vorgeschichte, die nicht immer glatt verlief.

Zickenalarm bei Lena Meyer-Landrut und Casper

Es begann mit einer Folge der beliebten Reihe "Durch die Nacht mit ...", in der Lena und Casper gemeinsam eine Nacht lang durch Berlin zogen. In der Episode merkte man immer wieder, dass dem Rapper die teilweise zickigen Kommentare von Lena sauer aufstießen.

Eine gelungene Zusammenfassung der fraglichen Nacht gibt es hier:

Die nicht ganz harmonische Beziehung der beiden gipfelte in einer Textzeile Caspers in dem Song "Nie auf", den er zusammen mit Rapper Cro aufgenommen hat: "Laune so gut, die kann mir nicht mal die Landrut versauen" durfte definitiv als Seitenhieb in Lenas Richtung gewertet werden. Diese Vorfälle erklären also die Überraschung der Fans, Lena plötzlich im Casper-Shirt zu sehen.

Lena Meyer-Landrut und Casper: Differenzen beigelegt

Doch alle Zickereien scheinen Schnee von gestern zu sein, wenn man sieht, wie euphorisch Lena sich ihres weißen Shirts entledigt und aus vollem Halse Casper zujubelt. Man darf also behaupten, dass die beiden sich endlich vertragen haben.

