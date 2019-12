Freizügiges Outfit war vorab angekündigt: Lena Meyer-Landrut lässt bei Konzert die Hülle(n) fallen

Lena Meyer-Landrut performte mit Rapper Bause beim Soundclash in Stuttgart. Ihr Outfit begeistert die Zuschauer mehr als das Konzert selbst.

Stuttgart - Den Blick nach unten gerichtet stimmte Lena Meyer-Landrut ihr Cover von „99 Luftballons“ an. Die Sängerin war in einen langen schwarzen Umhang gehüllt. Hinter ihrer Kapuze stieg der Nebel im Scheinwerferlicht auf. Doch plötzlich brach die 28-Jährige mit einer Rap-Einlage den ruhigen Song. Als im Anschluss das Schlagzeug einsetzte, ließ Lena Meyer-Landrut ihre Hülle fallen. Unter dem Umhang verbarg sich das freizügige Bühnenoutfit der Musikerin.

Lena Meyer-Landrut kassiert Buh-Rufe bei Konzert in Stuttgart

Ihren großen Auftritt ließ sich Lena Meyer-Landrut beim „Soundclash“ in Stuttgart nicht nehmen. Zu dem Konzert am 10. Dezember mimte Rapper Bausa für den Organisator Red Bull den Gastgeber. Stars der deutschen Musikszene wie Juju, Summer Cem, Loredana, Azet und Suna traten neben Bausa in der ausverkauften Hanns-Martin-Schleyer-Halle auf. Besonders gute Stimmung kam laut den Stuttgarter Nachrichten im Publikum auf als die Rapper Rin und Apache 207 die Bühne betraten.

Der laute Jubel blieb bei Lena Meyer-Landruts Einlage in Stuttgart aus, wie in einem Video zu sehen ist, das die Sängerin auf Instagram postete. An mangelndem Einsatz soll es nicht gelegen haben: Nach ihrer Enthüllung sprang Lena enthusiastisch über die Bühne. In Overknee-Stiefeln und bauchfreiem Top lief Lena singend in Richtung Bausa. Wie „mini“ ihr Rock bei dem Auftritt sein würde, bemerkte die 28-Jährige bereits vorab in ihrer Instagram-Story.

Lena Meyer-Landrut: Publikum von Konzert enttäuscht

Während bei den Stuttgarter Nachrichten zu lesen ist, dass es während Lena Meyer-Landruts Performance sogar Buh-Rufe gegeben haben soll, loben Lenas Fans den Auftritt beim Soundclash. „Du warst der Hammer“ und „Du hast die Bühne gestern so gerockt“, schreiben ihre Follower auf Instagram. Auf Twitter verschaffen sich auch weniger zufriedene Zuschauer Gehör. Als den „schlechtesten Soundclash aller Zeiten“, eine „Playback-Show“ und den „ESC des Deutschrap“ bezeichnen die User das Konzert in ihren Tweets.

Auch wenn Lena Meyer-Landrut nicht von allen Fans der Rapmusik in Stuttgart erwünscht war, kam bei der Sängerin Vorfreude auf. Diese zeigt sie mit einer Fotoserie auf Instagram. Auf den drei Polaroid-Bildern trägt die Hannoveranerin ein Pailletten-Top und eine schwarze Hose. In dem dritten Bild der Reihe streckt Lena Meyer-Landrut ihren Hintern in die Kamera. Auf den beiden anderen analogen Bildern post die 28-Jährige vergleichsweise schüchtern.