Mark Forster zeigt sich hier ohne Mütze - Ist es ein Hinweis auf seine Liebe zu Lena Meyer-Landrut?

Neue Liebe für Lena Meyer-Landrut?! Die Sängerin soll mit Mark Forster zusammen sein. Ein Foto von ihm ohne Cap könnte ein Hinweis sein.

Lena Meyer-Landrut hat einen neuen Freund.

hat einen neuen Freund. Der neue Mann an der Seite der Sängerin soll Mark Forster sein.

sein. Er postete schon an Silvester ein Foto von sich ohne Cap, aber mit Damenfrisur.

Lena Meyer-Landrut und Mark Forster ein Paar? Auf einmal erscheinen alte Bilder in neuem Licht

Update vom 10. Januar, 10.49 Uhr: Hat Mark Forster den Fans mit seinem Silvester-Posting einen Hinweis gegeben, dass es eine neue Frau in seinem Leben gibt und sie Lena Meyer-Landrut heißt?

Der Sänger, der eigentlich immer nur mit Cap auftritt, postete am 31. Dezember 2019 ein Foto von sich ohne Mütze. Doch komplett „oben ohne“ zeigt er sich dann doch nicht - dafür hat Mark Forster offenbar Gründe.

Stattdessen trägt er eine gephotoshoppte Damenfrisur. Äh Moment mal, sind das vielleicht die Haare von Lena Meyer-Landrut, die da draufmontiert sind? Schwer zu sagen. Manchmal wirken die Haare der Sängerin dünner, es gibt aber durchaus auch Fotos, auf denen sie ziemlich ähnlich ausschauen.

Dass sich Mark Forster zum Jahreswechsel mit den Haaren seiner neuen Liebe Lena Meyer-Landrut gezeigt hat, ist natürlich keineswegs bestätigt - es wäre aber ein fantastischer Insider-Gag. Schließlich landete das Foto online, als noch nicht durchgesickert war, dass die beiden das neue Pop-Traumpaar Deutschlands bilden.

Offiziell bestätigt hat die Beziehung bisher weder Lena Meyer-Landrut noch Mark Forster. Dementiert aber auch nicht.

Und apropos Haare: Nicht nur ohne Cap, sondern auch mit mehr als zehn Jahren weniger auf dem Buckel ist Mark Forster in einem Uralt-Video zu sehen, in dem der Sänger damals noch nahezu unbekannt war.

Neue Liebe für Lena Meyer-Landrut: Über Mark Forsters Privatleben ist wenig bekannt

Update vom 8. Januar, 16.35 Uhr: Über das Privatleben von Mark Forster ist wenig zu erfahren. Der Sänger und Songwriter gibt auf Instagram oder Facebook wenig preis. Ob Mark Forster schon vergeben ist oder gar war - unklar. Über seinen aktuellen Beziehungsstatus lässt sich nur spekulieren. Gerüchte über eine heimliche Eheschließung schreckten weibliche Fans auf. Eine Verwechslung! Ein Schweizer Regisseur mit dem Namen Marc Forster war vor den Traualtar getreten. Bekannt ist, dass Publikumsliebling Mark Forster eine jüngere Schwester namens Natalie hat, der er einen gleichnamigen Song gewidmet hat.

Gefühle und Liebe sind Thema in Forster-Texten. Der Song „Genau wie Du s/w“ handelt nach seinen eigenen Angaben von seiner Beziehung zu seinem Vater, wie Forster pünktlich zum Fest der Liebe via Twitter verraten hat.

Ob Mark Forster sein Herz an jemanden vergeben hat? Seine Liebe gefunden hat? Jedenfalls steht dieses Jahr bei dem gebürtigen Pfälzer alles unter dem Motto Liebe. Zumindest beruflich. Seine „LIEBE Open Air 2020“-Tour startet im Juni. Privat wird sich zeigen, was das Jahr 2020 bringt.

Am 11. Januar feiert Mark Forster jedenfalls seinen Geburtstag. Vielleicht backt Lena Meyer-Landrut dann für ihn einen Kuchen mit 36 Kerzen darauf?

Liebes-Enthüllung: Lena Meyer Landrut und Mark Forster ein Paar - alte Fotos erscheinen in neuem Licht

Update 14.45 Uhr: Nach der Enthüllung der angeblichen Liebessensation zwischen Lena Meyer-Landrut und Mark Forster durch Bild und Bunte, erscheinen alte Aufnahmen der beiden Musiker in einem neuen Licht. In der Sat.1-Show „The Voice Kids“ suchten sie auch körperlich Nähe, umarmten sich, strahlten sich an. Die beiden wirkten auch da schon sehr innig und vertraut.

+ Ist es Liebe zwischen Mark Forster und Lena Meyer-Landrut? In TV-Shows kamen sie sich schon nahe. © Sat.1./Gregor Fischer, Sat.1/André Kowalski, dpa/Christian Charisius

Lena Meyer-Landrut hat einen neuen Freund - es ist Mark Forster!

Berlin - Lena Meyer-Landrut (28) soll einen neuen Freund haben. Die beiden sind wie verschiedene Medien berichten das neue Traumpaar in Deutschland. Die neue Liebe an der Seite von ESC-Gewinnerin hat wohl einen prominenten Namen: Mark Forster (35).

Die beiden kennen sich schon lange. Bei „The Voice Kids“ gehörten Lena Meyer-Landrut und Mark Forster zur Jury. Nun hat es offenbar zwischen den beiden gefunkt, wie Bild (hinter Bezahlschranke) berichtet. Angeblich sind die beiden schon länger ein Paar. Über ihr junges Glück ist auch im Promiblatt Bunte zu lesen.

Vor gut einem Jahr hatte sich Lena Meyer Landrut (tz.de*) von ihrem langjährigen Freund Max getrennt. Die Sängerin zeigte offen Emotionen. Nach der Trennung hatte sie keine Scheu ihre Follower an ihrer Gefühlswelt teilhaben zu lassen. Bei einem Video kullern bei Lena Meyer Landrut einfach nur die Tränen.

Erst Anfang Dezember 2019 hatte die Sängerin beim ARD-Morgenmagazin überraschend offen über eine Beziehungskrise gesprochen.

Lena Meyer-Landrut und Mark Forster - das neue Promi-Traumpaar

Vergangenes Jahr war Lena Meyer-Landrut mit „Only Love Tour 2019“ unterwegs. Die Konzerte verlangten der Sängerin einiges ab. In einem Clip auf Instagram waren Eindrücke der Tour zu sehen. Mark Forster spielte in diesem Clip auch eine kleine Rolle.

Schon bei der Produktion von „The Voice Kids“ habe die Chemie zwischen Lena Meyer-Landrut und Mark Forster gestimmt, zitiert die Bild Insider. Seit Monaten seien die beiden ein Paar, wüssten Freunde aus der Musik-Szene zu berichten.

Über das Privatleben von Mark Forster ist wenig bekannt. Der Musiker hält sich ziemlich bedeckt. Aus der Freundschaft zu einer Kollegin ist nun offenbar mehr geworden. Über die Beziehung von Lena Meyer-Landrut und Mark Forster berichtet auch nordbuzz.de*.

Lena Meyer-Landrut gönnt sich Pause

Aktuell nimmt sich Lena Meyer-Landrut nach eigenen Angaben eine Auszeit. „Verabschiede mich hiermit, breche auf zu nem kleinen Social Media detox“, schreibt Lena Meyer-Landrut auf Instagram und postet dazu Fotos von einem Bach und einer verschneiten Berglandschaft. Eine Nutzerin glaubt, auf dem Foto einen Fluss aus ihrer „zweiten Heimat“ zu erkennen. Dabei soll es sich um die Weißach im Landkreis Miesbach in Oberbayern handeln. Der Bach fließt durch das komplette Kreuther Tal und mündet im Tegernsee.

Neue Liebe im Leben von Lena Meyer-Landrut?

Lena Meyer-Landrut versteht es ihre Fans auf Instagram zu unterhalten, zu provozieren oder auch zu verwirren. Der 28-Jährigen folgen mittlerweile 3,2 Millionen Menschen (Stand, 8. Januar 2020). Eine Situation mit einem Paparazzo schockierte die Sängerin im Herbst 2019. Lena Meyer-Landrut war damals mit ihrem Personal Trainer Kevin Jendrass nach dem Training auf der Straße unterwegs als der Unbekannte sein Kameraobjektiv auf sie zielte. Sie reagierte fassungslos auf diesen Vorfall.

Eigentlich wollte Lena Meyer-Landrut eine Social-Media-Pause einlegen. Doch nun ist ein neues Video auf ihrem Instagram-Kanal aufgetaucht.

