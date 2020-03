Lena Meyer-Landrut mit kompletter Typ-Veränderung - Was ist da los?

Lena Meyer-Landrut hat einen komplett neuen Look - so sieht sie nicht mehr aus.

Lena Meyer-Landrut schickt über Instagram Grüße an ihre Fans. Doch auf ihrem neuesten Foto fällt den Fans sofort etwas anderes ins Auge: Die Sängerin überrascht mit neuem Look.

Update vom 23. Dezember 2019: Wurde Lena Meyer-Landrut in einem Song von Bushido aufs Übelste beleidigt? Oder handelte es sich doch um Lena Gercke? Es wird wild spekuliert.

Lena Meyer-Landrut postete zum Jahresausklang ein Suchfoto.

Update vom 04. Oktober: Mit dem Herbst kommt die Erkältungszeit und die lässt auch Stars wie Lena Meyer-Landrut nicht aus. Am Dienstag meldete sich die Sängerin erkältet bei den Fans. Sie war „krank wie Scheiße“, sagte sie in ihrer Story. Doch davon lässt sich Lena nicht unterkriegen. Und nach dem Feiertag scheint es ihr auch schon wieder richtig gutzugehen. Doch nicht nur das. Auch sie selbst hat sich deutlich verändert. Nach den kranken Tagen musste offensichtlich eine Veränderung her.

Eigentlich ist Lena Meyer-Landrut als Sängerin bekannt und wird immer wieder mit Preisen geehrt. Gerade wird sie auf Instagram aber nicht für ihre Musik, sondern für ihren sportlichen Körper gefeiert.

Lena Meyer-Landrut: Follower auch am Feiertag immer mit dabei

Um gestern am Feiertag mal richtig zu entspannen, gönnte sich Lena Meyer-Landrut wohl einen abendlichen Waldspaziergang. Und natürlich nahm sie dabei auch ihre Fans mit - mit einem neuen Post. Bäume, blauer Himmel und in der Mitte die Sängerin. Während Lena auf Instagram in letzter Zeit normalerweise auf Shooting- und Posen-Fotos setzt, bekommen die Fans dieses Mal wieder ein Selfie, eine Momentaufnahme, serviert. Mit herbstlicher Bomberjacke und gut gelaunt schickt sie einen Kussmund an ihr Fans. „Einfach so. N Kuss aus der Abendsonne, ohne Schnickschnack oder Grund“, schreibt die Sängerin dazu.

„Holla die Waldfee“: Lena Meyer-Landrut mit krasser Veränderung

Schon im September überraschte Lena mit einem völlig neuen Look. Auch hier fällt den Fans die Veränderung sofort auf. „Holla die Waldfee“, kommentiert ein User unter dem Bild. Und: „Selena Gomez?“, fragt sich ein anderer. Denn Lena Meyer-Landrut hat eine neue Frisur - sie trägt einen fransigen Pony. Eine Veränderung, die den Followern gut gefällt. Unter dem Post häufen sich Komplimente und positive Kommentare. „Der Pony steht dir sooooo gutttttt “, „Du bist so schön und dein Pony, omg ich lieb ihn so“ oder „Wow dieser Pony ist echt der Hammer“, schreiben die Fans, die sich vor Kurzem große Sorgen um die Sängerin machten.

Und Lenas Grüße schicken sie natürlich auch gerne zurück. „Ganz viel Liebe geht raus zu dir in die Natur“, so ein Follower.

Trotz „krank, wie Sch...“: Lena Meyer-Landrut verzückt Fans mit knappem Outfit

Berlin - Lena Meyer-Landrut hat es erwischt: Die Sängerin ist richtig erkältet. In ihrer aktuellen Instagram-Story wendet sich die 28-Jährige mit belegter Stimme und glasigen Augen an ihre Fans. „Ich werd‘ euch nicht anlügen. Ich bin krank, wie Scheiße“, verkündet sie am Montag ungeschminkt und eingepackt in einen Hoodie. Trotzdem werde sie am Abend einen geplanten Auftritt in Berlin durchziehen. Dort stand sie dann tatsächlich auf der Bühne und gab einige Songs zum Besten.

Dass sie sich von einer Erkältung nicht unterkriegen lässt und sich auch sonst keine Vorschriften machen lässt, machte die ehemalige ESC-Gewinnerin auch mit diesem Post deutlich.

In einer Art Monokini posiert die 28-Jährige freizügig an einem Geländer. Ein Monokini ist eine Art Badeanzug, der durch Cut-Outs und Stoffriemen besonders freizügig ist.

„Gegen meine Grippe“: Kranke Lena Meyer-Landrut postet heißes Bikini-Foto

„Gegen das graue Wetter draußen und meine Grippe, ein Foto von besseren Tagen“, schreibt Lena dazu. Doch sie will mit dem Foto mehr als nur ihren Körper präsentieren. Der Post ist gleichzeitig ein klares Statement der Sängerin.

Lena Meyer-Landrut: Klares Body-Statement

„My body my rules“, schreibt sie weiter, was heißen soll: Mein Körper - meine Regeln. „Und jeder Körper ist anders. Und jeder Körper ist schön. Und jeder Körper verdient Wertschätzung, von dem, der in ihm lebt. Verurteile nicht deinen eigenen Körper und verurteile nicht den eines anderen“, mahnt Lena.

Für diese positive Körper-Botschaft erntet die 28-Jährige viel Lob ihrer Follower. „Starke Worte einer starken Frau“, „Du hast so recht“ oder „Top Message“, finden viele Fans. „Ich bin schon seit längerem unzufrieden mit meinem Körperbau, aber durch deine Worte kann ich anfangen, ihn zu akzeptieren“, bedankt sich eine andere Userin.

Lena Meyer-Landrut postete außerdem vor Kurzem ein Foto auf Instagram, mit dem sie aneckt - sie hat ihre Hand im Schritt. Doch das Bild hat eine überraschend ernste Botschaft. Auch listige Bilder von Lena auf Instagram wühlten die Fans auf.

Viele Fans dankbar für Lenas Post

Ähnlich diese Kommentare: Weißt du eigentlich, dass du anderen so eine Motivation gibst durch deine Art und deine Wörter!“ oder „Danke für deine Worte. Danke. Danke. Danke“. Natürlich erntet die Sängerin auch haufenweise Komplimente für ihren Körper.

Doch es gibt auch kritische Stimmen zu Lenas Post. Einige sind der Meinung, die 28-Jährige hätte mit ihrem Körper leicht reden. „Nicht jeder hat so einen Körper und fühlt sich nicht wohl... es ist immer einfacher, das zu schreiben, wenn man keine überflüssigen Pfunde mit sich herumträgt“. „Sagt die Frau, die einen perfekten Körper hat“, schreibt eine weitere Userin.

Übrigens hat Lena wohl eher eine Erkältung als tatsächliche eine Grippe, wie sie schreibt. Denn mit dieser könnte sie unmöglich noch auf der Bühne stehen.

Jetzt feierte Lena Meyer-Landrut bei einer Strandparty. Mit dabei waren zwei weitere Superstars.

Fest steht: Lena Meyer-Landrut gibt gern viel von sich preis, wie bei diesem Foto, bei dem ihr der Bademantel runterrutscht. Bei einem Selfie aus ihrem Hotelzimmer ist allerdings fraglich, ob ihre Fans tatsächlich so viel zu sehen bekommen sollten.

Bei GNTM-Gewinnerin Stefanie Giesinger waren einige Fans verwundert - auf einem ihrer Fotos „vermissen“ die Follower etwas.

Ein Hörsaal-Foto zeigt ein köstliches Detail, das aber zunächst nur den wenigsten auffällt.

Die ehemalige GZSZ-Schauspielerin Sila Sahin meldete sich kürzlich mit weniger erfreulichen Nachrichten zu Wort.

Lena Meyer-Landrut hat in einem Wellness-Hotel in Oberbayern entspannt - ganz diskret lief das aber nicht ab.

Bonnie Strange feierte auf Ibiza das Oktoberfest - und ließ dabei tief blicken.

Mega-Star Lena Meyer-Landrut entspannt auf dem Wallberg - gut getarnt unter einer XL-Sonnenbrille

Lena Meyer-Landrut scheint Instagram zu lieben. Täglich postet sie neue Fotos.

Lena Meyer-Landrut: Fans in Sorge nach rätselhaftem Weihnachtsgruß - „Du siehst sehr traurig aus!“

Für Schock und Irritation sorgte Superstar Pink mit einer krassen Typveränderung.

Mit einer krassen Veränderung überraschte auch Popstar Ed Sheeran seine Fans.

Lena macht ganz besondere Ankündigung für 2020 - in einer gewissen Art und Weise verabschiedet sich die Sängerin sogar von ihren Fans. Diese antworten mit „Viel Glück“ und „Pass auf dich auf“.

Entspannung und große Gefühle: Lena Meyer-Landrut lässt es sich im Romantik-Urlaub gut gehen - und zeigt die Bilder stolz auf Instagram. Dort postete sie auch ein Bett-Selfie, das sie ungeschminkt zeigt.