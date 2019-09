Lena Meyer-Landrut: Ihr löchriger Pulli weckt manche Männer-Fantasie

Lena Meyer-Landrut tobt sich Klamotten-mäßig gerne richtig aus. Dabei hat sie kein Problem, viel Haut zu zeigen oder zu provozieren. Doch was soll dieser Pulli?

München - Der Herbst ist da! Für Lena Meyer-Landrut scheint das wohl kein Grund zu sein, sich gleich von oben bis unten einzumummeln. Und wenn, kann selbst ein Pulli mit Rollkragen die Fantasie ziemlich anheizen, wie die Sängerin in einer Instagram-Story (läuft leider immer nach 24 Stunden ab) beweist. Winterblues ade!

Lena Meyer-Landrut provoziert mit seltsamem Outfit

Lena Meyer-Landrut hat einen cremefarbenen Strickpulli an, der einen die heißen Bikini-Fotos aus dem Sommer glatt vergessen lässt. Was für ein Look! Das Teil hat nämlich ein Muster aus vielen Gucklöchern. Und diese Schlitze lassen tief blicken. Böse Zungen könnten natürlich behaupten, besonders gefräßige Motten hätten sich hier durch den Stoff gefressen. Doch der Twist zwischen Hochgeschlossen und Durchblicken-Lassen hat es in sich. Der fehlende Stoff reizt einen geradezu, erst richtig hinzugucken. Blitzt da etwa etwas raus? Trägt Lena Meyer-Landrut Unterwäsche? Oder verzichtet sie auf Dessous? Ist da vielleicht etwas mehr als nur Haut zu sehen? Das Lochmuster verführt raffiniert.

Lena Meyer-Landrut steht zu ihrem Look

Die 28-Jährige scheint selbst richtig begeistert von ihrem Look zu sein. In der kurzen Video-Sequenz schafft es Lena Meyer-Landrut sogar, den Guckloch-Pulli fast aus jeder Perspektive zu zeigen. Von vorne, von der Seite - für einen Blick auf den kompletten Look verzwirbelt sie sich sogar. Zum Glück, denn sonst wäre den Followern ja komplett entgangen, dass der Pulli am Bauchnabel ausgeschnitten ist und sie zum Oberteil eine farblich passende Hose trägt. Das ist einfach nur wow! Dass es bei dieser Story tatsächlich um ihr Outfit geht, lässt Lena Lena Meyer-Landrut ihre Fans nach einem „All righty“ zur Begrüßung wissen: „So sehe ich übrigens heute aus.“

+ Ganz schön schräg: Lena Meyer-Landrut verkrümmt sich extra, damit ihr Outfit komplett zu sehen ist. © Screenshot Instagram Story Lena Meyer-Landrut

Warum sich sie sich überhaupt in diesen Guckt-mal-genau-in-die-Löcher-Pulli geschmissen hat, lässt sie ihre Fans auch gleich wissen: „Wir drehen ein kleines Akustik-Video von Better mit Nico“, sagt Lena Meyer-Landrut und schwenkt dann in ein Wohnzimmer. Ob das Teil zum Must-have im Herbst 2019 wird, muss sich noch zeigen. Die Chancen stehen gut ...

+ Lena Meyer-Landrut hat einen Guckloch-Pulli an. Trägt sie etwa nichts drunter? © Screenshot Instagram Story Lena Meyer-Landrut

Mit ihren Outfits sorgt die Sängerin regelmäßig für Gesprächsstoff. Bei Heidi Klum war es eine Corsage, die für Diskussionen und heftige Kritik sorgte. Überdreht oder einfach mal nur chillen - Lena Meyer-Landrut zeigt sich gerne mal verrucht. Wenn dieser Pulli schon ein erster Winterauftakt ist, kann der Frühling wirklich warten.

ml