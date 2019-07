Lena Meyer-Landrut toppt mit ihrem lasziven Outfit ALLES und irritiert sowohl Fans, als auch Promis - „Oh Gott was ist das?“

München - Lena Meyer-Landrut irritiert derzeit immer wieder mit ihren Outfits. Sie scheint Spaß daran zu haben, zu provozieren.

So zeigte Lena Meyer-Landrut im Hotelzimmmer-Spiegel ein heißes Detail. Und unvergessen bleibt natürlich auch das verstörende Top, das sie bei GNTM trug.

Doch ihre neueste „Kleidung“, die sie stolz bei Instagram präsentierte, toppt wohl alles. Ihre Brüste hat sie mit Panzertape umwickelt, dazu trägt sie etwas um den Hals, das wie ein Maulkorb aussieht. Die Lippen und die Augenbrauen: knallpink! Der Blick: lasziv.

Lena Meyer-Landrut irritiert Promis und Fans - „Oh Gott was ist das?“

Carolin Kebekus wundert sich. „Ist das ein BH aus Gaffa?“. Und Rapper Moses Pelham frotzelt: „Ich glaub‘ ja, das könnte ich auch tragen.“

Soll das gut aussehen? Einige Fans sind anderer Meinung. „Sry aber irgendwie nicht so schön“, „Oh Gott was ist das?“ und „Ich finde dich ja absolut gut, was auch weiterhin so sein wird, aber das sieht absolut schrecklich aus. Auffallen um jeden Preis hast du nicht nötig“ und „So langsam scheinst Du nicht mehr zu wissen, wie Du im Gespräch bleibst! Bisher fand ich Dich ja ganz sympathisch, aber jetzt wird‘s wunderlich!“ lauten Reaktionen.

Lena Meyer-Landrut verstört ihre Fans mit Outfit

„Warum macht man sowas?“ bringt auch auf den Punkt, was viele Fans von Lena Meyer-Landrut denken.

Mitleid gibt es auch: „Ich habe jetzt selber schon Schmerzen, wenn ich daran denke, dass du das Panzertape irgendwie abmachen musstest“, heißt es in den Kommentaren. Ebenso wie: „Klebt das Panzertape direkt auf deiner Haut? Ohne vulgär klingen zu wollen, aber wenn das Abzieht, sind da nicht zwei Stellen, die etwas mehr weh tun könnten? Wie hast du das gelöst? Sorry, aber die Frage beschäftigt mich gerade sehr.“

Lena Meyer-Landrut flirtet derzeit öfter mal mit dem Fetisch-Style - auch mit ihrem aktuellen „Lieblings-Oberteil“.

