„Die Pfirsiche sind aber sehr klein“: Lena Meyer-Landrut verwirrt mit Detail - es fällt allen sofort auf

Lena Meyer-Landrut unterwegs in der Natur. Die Sängerin zeigt sich jetzt auf Instagram auf dem Land - doch ein Detail verwirrt. Auch Kai Pflaume schaltet sich ein.

Lena Meyer-Landrut ist dafür bekannt, mit ihren Fotos auf Instagram immer wieder für Aufsehen zu sorgen.

Ein Bild aus der Natur hat jetzt viele ihrer Fans verwirrt.

Auch Star-Moderator Kai Pflaume hat sich deshalb mit viel Humor in die Kommentare eingereiht.

Lena Meyer-Landrut ist dafür bekannt, mit ihren Instagram-Beiträgen immer wieder alle Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Zuletzt musste sie von Pop-Titan Dieter Bohlen ordentlich Kritik einstecken, nur kurze Zeit später unterlief ihr bei einem Musikvideo-Dreh eine Panne. Jetzt zeigt sich die Sängerin ganz entspannt auf Instagram. Doch ihre Bildunterschrift lässt die Fans staunen.

Lena Meyer-Landrut: Entspanntes Instagram-Foto - Doch ist diese Bildunterschrift ihr Ernst?

Die Sängerin, die kürzlich ihren legendären Look vom Eurovision Song-Contest 2010 nachgestellt hat, zeigt sich auf Instagram mitten in der Natur. In der Hand hält sie eine Tüte, bis oben voll mit Pflaumen. Eigentlich also alles bestens. Doch, Moment. Was schreibt Lena denn da als Bildunterschrift? „War heute Pfirsiche sammeln.“ Das passt definitiv nicht zusammen - was auch den Kommentatoren auffiel. So schreibt etwa ein User: „Hä, das sind ja keine Pfirsiche.“ Ein anderer geht sogar noch weiter und fragt: „Falls das n Joke ist. Dont blame me i dont get it, aber das sind Kirschen.“

Foto-Panne bei Lena Meyer-Landrut: Ist es nur ein Witz oder weiß sie es wirklich nicht?

Die Vermutung, dass Lena Meyer-Landrut ihre Community auf den Arm nehmen möchte, liegt nahe. So reiht sich etwa Star-Moderator Kai Pflaume, der zuletzt in München unterwegs war, in die Kommentatoren-Riege ein und zeigt, dass er über sich selbst lachen kann: „Das sind doch Pflaumen“, so der Moderator aus München.

Foto-Fail bei Lena Meyer-Landrut? Sogar Kai Pflaume schaltet sich ein

Ein weiterer User stellt Lena Meyer-Landruts Obst-Wissen auch nicht in Frage und versteht die Bildunterschrift ebenfalls als Witz: „Hab noch nie so tolle, rote und kleine Pfirsiche gesehen, verrätst du, wo man die sammeln kann?“

Ein weiterer scherzt: „Die Pfirsiche sind aber sehr klein“. Damit ist wohl klar: Die ESC-Gewinnerin von 2010 will ihre Community einfach nur auf den Arm nehmen. Den Kommentaren nach ist ihr das wohl auch gelungen.