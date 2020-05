Lena Meyer-Landrut total genervt - hier zeigt sie ihr anderes Gesicht

Auf Instagram teilte Lena Meyer-Landrut ein ungewöhnliches Foto mit ihren Fans. Doch ein Follower verstand die Situation völlig falsch.

Hannover - Erst vor Kurzem überraschte Lena Meyer-Landrut ihre Fans mit einer echten Foto-Sammlung. Gleich zwölf Fotos veröffentlichte die hübsche Brünette für ihre Fans auf Instagram. Die waren, wie nicht anders zu erwarten, hellauf begeistert. „Wie kann man nur so hübsch sein?“, las man in den Kommentaren.

Lenas aktuellster Post sieht dagegen ganz anders aus. Keine aufgestylte, motivierte Sängerin. Ganz im Gegenteil. Lena sieht völlig genervt aus.

Lena Meyer-Landrut: Sängerin genervt auf Instagram

Was ist denn der Sängerin hier über die Leber gelaufen? Statt mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht blickt Lena hier miesepetrig in die Kamera. Das Gesicht auf der Hand abgestützt, verwuschelte Haare und dazu ein Schmollmund. Kurzum: Lena wirkt ziemlich gelangweilt. „Siehst super motiviert aus“, witzelt auch ein Fan.

Lena Meyer-Landrut selbst kommentiert das Foto, das offenbar ein Screenshot aus einem Videoanruf, mit: „Meeting after Music after meeting after Music after meeting“ (deutsch: Meeting nach Musik nach Meeting nach Musik nach Meeting).

Trotz der Corona-Krise und dem anhaltendem Ausfall von Konzerten und Großveranstaltungen scheint die 28-Jährige bestens beschäftigt zu sein. Erst Ende April fand das große „The Voice Kids“- Finale statt, bei dem Lena* natürlich auch am Start war. Selbst die strengen Sicherheitsvorkehrungen konnten ihr die Laune nicht verderben. Anders als wohl während dieses Meetings.

Lena Meyer-Landrut: „Braucht jemand nen Käffchen“ - Fans reagieren amüsiert

„Oh my god da braucht jemand nen Käffchen.“ Ein Fan hat die Lage unter Lenas Meeting-Post wohl gleich erkannt. „Scheint langweilig gewesen zu sein“, bemerkt auch ein anderer Follower*.

Doch egal ob Glamour und aufwendiges Make-up oder Jogginghosen-Style und Messy-Bun, Lenas Fans feiern die Sängerin egal in welchem Outfit. „So cute“ oder „Love you“ liest man zahlreich unter dem Post. Auch ihr Stylist Philipp Verheyen findet den Post gut. Er kommentiert: „Nein wie niedlich“ und setzt noch ein Hasen-Emoji hinter den Kommentar.

Und vielleicht hat Lena ja doch noch nicht genug. Das scheint sich zumindest ein Fan zu erhoffen: „Willst du noch ein Meeting?“, fragt er.

chd

Rubriklistenbild: © Screenshot Instagram