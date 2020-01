Lena Meyer-Landrut postet Wow-Bild - diese drei Worte auf dem Shirt sagen alles

Lena Meyer-Landrut ist zurück - nach ihrer Pause von allen Social-Media-Kanälen postet sie ein Foto auf Instagram und überrascht ihre Fans.

Lena Meyer-Landrut ist für ihre aufsehenerregenden Fotos auf Instagram bekannt.

ist für ihre aufsehenerregenden Fotos auf bekannt. Die 28 Jahre alte Sängerin machte pünktlich zu Neujahr eine Social-Media-Pause.

Jetzt ist sie zurück - und hat eine überraschende Nachricht für ihre Follower.

München – Dass sich Lena Meyer-Landrut gerne freizügig und schön auf ihrem Instagram-Profil gibt, ist kein Geheimnis. Trotz der nach Neujahr angekündigten Social-Media-Pause ist Lena Meyer-Landrut aber zurück - und zeigt, was sie hat.

Lena Meyer-Landrut: Laszives Foto auf Instagram

Auch ihr neuestes Foto auf Instagram bildet da keine Ausnahme. Lena* präsentiert der Kamera ihre fantastischen braunen Augen samt einem süßen Duckface-Gesicht. „I feel Love“ steht in weißen Lettern auf dem schwarzen Pullover geschrieben, den sie trägt.

Die drei Worte sagen wohl alles. Ist es eine inoffizielle Bestätigung, dass Lena Meyer-Landrut mit Mark Forster zusammen ist? Nach allem, was in den vergangenen Tagen und Wochen berichtet wurde, kann eh kein Zweifel mehr dran bestehen: Die beiden Musik-Stars sind frisch verliebt.

„Kinda nice to be back too. Freitag kommt ein kleiner Mini Release. Check meine Story <3“, kommentiert sie das Portrait. Offenbar bezieht sie sich auf ihre kürzliche Rückkehr aus dem Urlaub oder von ihrer Pause von Instagram - wahrscheinlich ist beides.

Und ein kleines Mini-Release? Beglückt Lena Meyer-Landrut ihre Follower etwa mit einem neuen Song?* Sie meint wohl eher das Musikvideo zum Albumtrack „Skinny Bitch“. Ihre Fans sind von dem Foto begeistert. „Ich küsse dich zurück“, schreibt einer ihrer Follower. „Bin so froh, dass du wieder da bist! Freue mich auf das Release!“ ein anderer. Auf ihrem Instagram-Account hält die Sängerin ihre Fans auf dem Laufenden. Ein Post bereitet ihren Followern jedoch große Sorgen.

Lena Meyer-Landrut meldet sich nach Mark Forster-Gerüchten

Die Social-Media-Detox-Phase scheint Lena* alle Male gut getan zu haben. Mitte Januar hatte das Team der Sängerin mitgeteilt, dass „Leni sich gerade eine Auszeit von allen Social Media Plattformen“ gönne. Sie sieht glücklicher denn je aus und freut sich darauf, ihre Fans mit einem Release überraschen zu können. Erst kürzlich spitzten sich die Gerüchte um sie und Mark Forster zu - bis Sängerkollege Nico Santos in einem Interview die Bombe platzen ließ.

Lena Meyer-Landrut hat mit ihrem Outfit in einem Musikvideo provoziert.

